Am Samstagnachmittag kam es um 16.30 Uhr in Dondelingen auf der route de Luxembourg zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein 53-jähriger Motorradfahrer aus Hagen sein Leben verlor. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Das geht aus dem Polizeibericht vom Samstagabend hervor.

Der Mess- und Erkennungsdienst der Polizei war vor Ort, um die Ursache des Unfalls zu ermitteln. Die Straße wurde für die Dauer der Ermittlungen bis 20.30 Uhr komplett gesperrt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die über Informationen zum Unfallgeschehen verfügen. Diese Personen sollen sich bei der Polizeidienststelle Capellen per Telefon unter der Telefonnummer +352 244 30 10 00 oder per E-Mail an police.capellensteinfort@police.etat.lu melden.