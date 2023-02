20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante 20230226, Schifflange, Centre ville, Cavalcade de Carnaval à Schifflange, Foto : Editpress/Fabrizio Pizzolante Previous Next

Die 32. Kavalkade ist am Sonntag wieder mit viel Hallo, beziehungsweise Helau durch die Straßen von Schifflingen gezogen. Auch in der Südgemeinde hatte der Umzug pandemiebedingt eine lange Durststrecke hinter sich, weshalb sowohl die Strecke als auch der Durst jetzt umso entschlossener beendet wurden – mithilfe von gesponsortem Bier und Cremant, einer Tonne Süßigkeiten, 30.000 Tüten Chips – und natürlich jeder Menge Stimmung. Für die sorgten 38 Gruppen sowie die kleinen und großen Zuschauer.

An die Kavalkade schloss sich der Maskenball in der Halle an, wo Käpt’n Ändä und andere Musiker zum närrischen Tanz aufspielten.