Mat den Events vu Lauter Unfug an dem Ultraschall-Kollektiv souwéi dem LOA Festival kritt eng gewësse Form vun elektronescher Musek esou lues och hei am Land déi Unerkennung, déi se iwwert d’Grenzen eraus scho méi laang huet. Den Optakt vun dem Pond Eclectic Festival, deen nächst Woch am Amphitheater vum Park Kirchberg stattfënnt a nees fir Panik bei der Gemeng Lëtzebuerg suerge kéint, mécht den Ultraschall Pond Festival, fir deen nieft bekannten DJs aus dem Ausland och eng Rei lokal Museker programméiert ginn – mat der Iddi, ee Line-up unzebidden, bei deem lokal Kënschtler net just do sinn, fir de Programm ze fëllen.

De Louis Loschetter, Bouf vum Atelier-CEO Laurent Loschetter, huet sech relativ fréi dozou beruff gefillt, genee wéi säi Papp Events z’organiséieren – och wann se musikalesch a stilistesch an eng aner Richtung ginn: Nodeems den Ultraschall-Kollektiv 2018 gegrënnt gouf an eng Rei éischt Erfarungen mat Events, déi sech tëschent Hiphop an Tech House beweegt hunn, hir Friichte gedroen hunn, huet sech spéitstens zanter der Pond Opening Party vum leschte Joer erauskristalliséiert, dass déi fënnef Bouwen hannert dem Kollektiv – nieft dem Louis Loschetter wieren do nach de Julien Lessel, den Nicolas Havé, de Yannick Jander an de Chris Rossi – definitiv Loscht hunn, och méi grouss Festivaller ze organiséieren.

„Dat lescht Joer ware mir e bëssen iwwerall ënnerwee – an der Philharmonie, an Neimënster, an der Lux-Expo an am Atelier, dee mir och als Doheem wëllen halen”, sou de Louis Loschetter. Dofir ass den Ultraschall Festival dann och Deel vum Atelier sengem Pond Eclectic, fir deen e souzesoen als Ouverture déngt.

De Kollektiv huet awer nawell wëlles, an nächster Zäit och aner Venues ze entdecken an nach méi nomadesch ënnerwee ze sinn – engersäits, well, wéi de Louis Loschetter et seet, d’Leit déi Ofwiesslung matten an enger Ambiance, déi änlech bleift, appreciéieren, anerersäits awer och vläicht, well een esou eventuell béisen Zongen, déi hei am Land séier den Term Nepotismus gebrauchen, de Wand aus de Seegelen hëlt. „Fir mech ass et flott, mat mengem Papp ze schaffen – heiansdo deet frësche Wand awer gutt“, mengt de Louis Loschetter dozou.

„Fir de Line-up ass et eis gelongen, DJs ze buchen, vun deene mer virun enger Zäit nach net hätten dreeme kënnen, se op eiser Affiche ze hunn.“ Houfreg wier de Kollektiv virun allem op den James Hype, deem mat sengem Hit “Ferrari” viru kuerzem den Duerchbroch gelongen ass: „Mir hate Gléck, e virdru gebucht ze hunn – well elo kéinte mer eis e wuel net méi leeschten.” Nieft dem James Hype ass mam Weiss nach een aneren Highlight-DJ aus England vertrueden.

Nawell war et fir d’Ekipp wesentlech, ee Gläichgewiicht tëschent den internationalen an de lokalen Acts ze fannen: „Eis war et wichteg, engem DJ wéi dem Nosi, deen hei am Land duerchaus seng Reputatioun huet, eng prominent Platz tëscht dem Weiss an dem James Hype ze ginn. Esou weise mir gläichzäiteg, dass mir eis lokal Kënschtler wäertschätzen an se net, wéi dat dacks de Fall ass, fréi am Nomëtten, wann nach manner Leit do sinn, programméieren oder se op der Affiche ganz kleng ënnen ofdrécken.”

Dës Entscheedung huet och domat ze dinn, dass de Kollektiv mëttlerweil am Kader vun der Organisatioun vun Events, bei deene just Lëtzebuerger Museker implizéiert waren, gemierkt huet, wéi vill Public Lëtzebuerger DJs och eleng unzéien – wouwéinst et dem Kollektiv wichteg war, Acts wéi Huv, Shasha oder Leo Lopez feat. Amith ze programméieren.

Eng Stad fir de Banker oder eng Stad fir d’Leit?

Am Allgemenge gesäit de Louis Loschetter d’Entwécklung vun elektronescher Musek hei am Land duerchaus positiv: Nieft Lauter Unfug, déi fir hien e bësse Virreider sinn an déi dëst Joer de Pic Nic Electronique an de Lost Paradise organiséiert hunn, an dem rezente LOA-Festival, dréit säi Kollektiv och gären zu där Entwécklung bäi an hofft, och an Zukunft nach méi grouss Events organiséieren ze kënnen. „Et geet nämlech net duer, an enger Stad een, zwee Clubs ze hunn. Da muss ee sech net wonneren, wann déi Jonk iergendwann owes an engem ëffentleche Park hänken.“ Dowéinst wéilt ee sech och eemol mam Kulturministère treffen, fir ze kucken, ob a wéi ee kéint subventionéiert ginn.

Um Site selwer gouf vill an Technik wéi LED-Schiermer a Spezialeffekter investéiert, donieft gëtt et ee Food Village, fir den Honger ze stëllen an den Duuscht ze läschen. Well de Kontakt mat der Stad Lëtzebuerg iwwert den Atelier gelaf ass, hat de Kollektiv manner mat der Polemik ronderëm de Kaméidi um Kierchbierg ze dinn, déi jo am Summer vun der Lydie Polfer (DP) lassgetrëppelt gouf; de Louis Loschetter mengt dozou awer: „Ech fannen et schued, wéi schnell ee kann a Lëtzebuerg d’Handbrems zéien, besonnesch am kulturelle Beräich. Ech verstinn, dass déi Concerten e bësse Kaméidi maachen. Mä weis mir eng Groussstad, an där et kee Kaméidi gëtt.“

Dat erschéngt am aktuelle Kontext ëmsou méi absurd, well sech bei der Fouer wuel ëm deier Präisser, kaum awer iwwert de Kaméidi beschwéiert gëtt – obwuel do eréischt um eng Auer Sense ass. „Ech verstinn och de Punkt, dass d’Musik méi wäit dréit wéi de Site vum Festival an et e bësse schaalt. Mä de Kaméidi vun der Fouer dréit och méi wäit wéi just de Glacis, an do wunne vill méi Leit direkt niewendrun – am Géigesaz zum Site um Kierchbierg. Ech soen net, dass d’Fouer éischter soll zoumaachen, mä et wierkt onfair, dass et bei eis um Site scho problematesch ass, bis 23 Auer Musek lafen ze hunn, wann d’Fouer bis eng Auer dierf opbleiwen.“ Hei gesäit een dee klasseschen deux poids deux mesures um Wierk, deen an der Stad iergendwéi ëmmer dann herrscht, wann et ëm Kultur geet.

Des Weideren huet de Louis Loschetter den Androck, d’Diskussioun wier haaptsächlech opkomm, well sech e Grapp vu Leit beschwéiert hätten – wärend et awer eng Majoritéit ass, déi esou Festivaller begréisst: „Schlussendlech sinn et déi, déi meckeren, déi am häertste sinn. Wann ee scho Schwieregkeeten begéint, fir Autorisatiounen ze kréien, obwuel de Festival just bis Mëtternuecht geet, da muss d’Stad Lëtzebuerg sech iergendwann entscheeden, op se wëll eng Stad fir Banker oder eng Stad fir d’Leit sinn. Hire Motto ass jo: ‘D’Stad lieft’ – a mir géife ganz gäre méi zur Verwierklechung vun dësem Slogan bäidroen.“

Eng luewenswäert Initiativ vun enger jonker, motivéierter Ekipp – och wann een d’Politik vun der Stad Lëtzebuerg heiansdo méi un den Orwell erënnert. Well a verschiddene Beräicher dierf se wuel méi lieweg sinn wéi an aneren, eis Stad.

Tickete gëtt et op www.atelier.lu, starten deet de Kaméidi de 4. September um 16.00 Auer.