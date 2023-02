Diesel-Fahrer haben Grund zur Freude: Der Kraftstoff wird am Mittwoch um Mitternacht erneut billiger. Der Preis fällt um 3,8 Cent und beträgt dann 1,528 Euro. Das erklärte das Energieministerium am Dienstagabend per Pressemitteilung. Die Literpreise von Super 98 und Super 95 bleiben dagegen unverändert bei 1,754 Euro beziehungsweise 1,547 Euro (inklusive Steuern).

Günstiger wird es auch beim Heizöl. Die schwefelfreie 10-ppm-Variante wird bei einer Abnahmemenge von 1.500 Litern ab Mittwoch 4,5 Cent billiger und kostet dann 0,945 Euro. Das schwefelarme 50-ppm-Heizöl wird 4,2 Cent günstiger und landet bei 0,934 Euro.