Diesel ab Samstag in Luxemburg rund fünf Cent günstiger

Gute Nachrichten für Diesel-Fahrer: Der Kraftstoff wird am Samstag um Mitternacht 5,5 Cent günstiger und kostet dann 1,566 Euro. Das erklärte das Energieministerium am Freitagabend per Pressemitteilung. Die Literpreise von Super 98 und Super 95 bleiben dagegen unverändert bei 1,803 Euro beziehungsweise 1,580 Euro (inklusive Steuern).

Günstiger wird es auch beim Heizöl. Die schwefelfreie 10-ppm-Variante wird bei einer Abnahmemenge von 1.500 Litern ab Samstag 6,3 Cent billiger und kostet dann 0,990 Euro. Das schwefelarme 50-ppm-Heizöl wird 6,2 Cent günstiger und landet bei 0,976 Euro.