Diesel- und Super-98-Fahrer haben Grund zur Freude: beide Spritsorten werden in der Nacht von Montag auf Dienstag günstiger. Das meldet das Energieministerium am Montagabend in einer Pressemitteilung. Der Diesel wird demnach um Mitternacht 4,1 Cent billiger. Der Liter kostet dann in Luxemburg 1,426 Euro. Der Preis für Super 98 fällt hingegen um 3,0 Cent pro Liter und landet bei 1,757 Euro. Der Preis für Super 95 bleibt jedoch unverändert bei 1,561 Euro.

Auch das Heizöl wird billiger, allerdings nur die schwefelfreie 10-ppm-Variante. Der Preis sinkt bei einer Abnahme von mindestens 1.500 Litern um 4,0 Cent pro Liter und beträgt ab Mitternacht 0,882 Euro.

Alle Preise inklusive Umsatzsteuern (TVA)