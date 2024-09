Viel zu tun / Die Polizei rückte 50 Mal wegen Streitigkeiten, Schlägereien und nächtlicher Ruhestörungen aus

Eine turbulente Nacht für die Polizei: Rund 50 Mal mussten die Beamten zum Samstag ausrücken. Neben Streitigkeiten und Schlägereien sorgte auch ein alkoholisierter Mann auf Tramschienen für Aufsehen.

Rund 50 Mal musste die Polizei zwischen dem Freitagabend und dem Samstagmorgen wegen Streitigkeiten, Schlägereien und nächtlicher Ruhestörungen eingreifen. In den meisten Fällen konnte die Lage direkt vor Ort beruhigt werden, schreibt die Polizei im Polizeibericht am Samstag.

Ein Vorfall ereignete sich am Freitagabend in der Grand-Rue in der Oberstadt, wo eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet wurde. Vor Ort traf die Polizei auf zwei verletzte Opfer. Ersten Berichten zufolge waren sie von zwei Männern angegriffen worden. Die Täter setzten dabei Pfefferspray ein und flüchteten anschließend. Eines der Opfer wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Zudem wurde der Polizei in der Nacht zum Samstag ein alkoholisierter Mann auf den Tramschienen an der Place de Paris im Bahnhofsviertel der Hauptstadt gemeldet. Die Polizeistreife traf den Mann vor Ort an. Aufgrund seines Zustands und da er eine Gefahr für sich selbst und andere darstellte, wurde er nach einer ärztlichen Untersuchung in Arrest gebracht.