5. September 1944 / Die Benelux-Union feiert 80. Geburtstag

Am 5. September 1944 wurde die Benelux-Union offiziell gegründet. Die Union, bestehend aus Belgien, den Niederlanden und Luxemburg, begann als Zollabkommen und gilt heute als Vorläufer der Europäischen Union (EU). Die drei Staaten sind in den Bereichen Binnenmarkt, nachhaltige Entwicklung sowie Sicherheit (Justiz und Polizei) aktiv und nehmen mit ihren Vorläuferprojekten eine besondere Rolle als „Labor“ innerhalb der EU ein. Als Beispiel kann an dieser Stelle die Personenfreizügigkeit genannt werden. Die Benelux-Staaten haben 1985 gemeinsam mit Frankreich und Deutschland das Schengen-Abkommen ins Leben gerufen.

Das ursprüngliche Zollabkommen wurde am 5. September 1944 von den drei Exilregierungen in London unterzeichnet und basierte auf dem Währungsabkommen vom 21. Oktober 1943, das einen Wechselkurs zwischen dem belgischen Franc und dem niederländischen Gulden festlegte.

Anlässlich des Geburtstags der Benelux-Union hat die Chamber einen historischen Überblick veröffentlicht.