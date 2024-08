Donnerstag bis Sonntag / Comeback des Open-Air-Kinos auf dem Escher Galgenberg

Das Open-Air-Kino feiert sein Comeback in Esch. Ab Donnerstag werden auf dem Galgenberg vier Abende am Stück Filme unter freiem Himmel angeboten. Der Eintritt ist gratis und auch das Wetter scheint, Stand jetzt, mitzuspielen.

Am Donnerstag geht es mit Bradley Coopers „A Star is born“ aus dem Jahr 2018 los. Nach zwei Jahren Abstinenz feiert das Open-Air-Kino in Esch sein Comeback. Ort des Geschehens ist diesmal der Rosengarten beim Michel-Wolter-Monument auf dem Galgenberg. Hier wird an vier aufeinanderfolgenden Tagen ein Gratis-Kinoerlebnis unter freiem Himmel geboten. Das Ganze bei entspannter Atmosphäre in Liegestühlen. Wobei das Prinzip „first come, first served“ gilt, will man einen der 80 bis 100 Liegestühle ergattern.

Wer zu spät dran ist, der sollte sich seine Sitzmöglichkeit oder aber eine Decke mitbringen, um darauf den Film zu verfolgen. Mitbringen dürfen die Besucher ebenfalls ihre eigenen Getränke und Speisen, obwohl es vor Ort auch ein gastronomisches Angebot mit Getränken, Popcorn und einem vom Restaurant Chiche betriebenen Foodtruck geben wird. Die Türen öffnen an den vier Abenden um 18.00 Uhr, bis zu Beginn des Filmes gegen 21.00 Uhr gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm.

Nach dem Auftakt mit „A Star is born“ am Donnerstag geht es am Freitag mit dem 2023er-Blockbuster „Barbie“ weiter. Am Samstag läuft der Zeichentrickfilm „Ratatouille“ (2007). Alle drei Streifen werden in der englischen Originalfassung mit französischen Untertiteln gezeigt. Den Abschluss macht am Sonntag der luxemburgische Western „Läif a Séil“ von Loïc Tanson. Der Film aus dem Jahr 2023 hat eine Altersfreigabe ab 16 Jahren. Er erzählt die Geschichte eines zwölfjährigen Mädchens, das aus seinem Dorf im Ösling weglaufen muss, um nach 15 Jahren wieder zurückzukehren und sich an der Familie zu rächen, die ihm Unrecht angetan hat.

Organisiert wird das Open-Air-Kino von der Escher Gemeinde in Zusammenarbeit mit Sunset Cinema, das bereits zum vierten Mal in den Sommerferien durch Luxemburgs Gemeinden zieht. Nach Esch stehen an den Wochenenden bis zum Schulanfang Bridel und Niederanven auf dem Programm.

Das Programm 22. August: A Star is born (EN + FR sub)

23. August : Barbie (EN + FR sub)

24. August: Ratatouille (EN + FR sub)

25. August: Läif a Séil (LU + EN sub)

In Esch organisierte lange das „Syndicat d’initiative“ das Open-Air-Kino. Seit den finanziellen Turbulenzen 2022 fand es jedoch nicht mehr statt, obwohl es zum Jahresanfang stets auf dem Programm stand. „Unser Ziel mit dem Open-Air-Kino war stets, in die verschiedenen Stadtviertel zu gehen. So waren wir in der Vergangenheit im Brill, im Parc Laval, im Clair-Chêne-Wald oder aber im Cockerill-Park“, sagt Pedro Oliveira, Präsident des „Syndicat d’initiative“. Und: „Für dieses Jahr hatten wir es eigentlich wieder eingeplant, aber glücklicherweise nicht realisiert. Denn von der Veranstaltung jetzt sind wir schon überrascht worden.“

Der Publikumserfolg des Open-Air-Kinos wird natürlich durch das Wetter beeinflusst. Die Vorhersagen sind bis jetzt relativ günstig, am Samstag könnte es jedoch zu Gewittern kommen.