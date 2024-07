Medienbericht / Caritas richtet Krisenkomitee ein – Gehälter sollen bald auf Mitarbeiter-Konten ankommen

Nach dem Millionenskandal hat die Caritas ein Krisenkomitee einberufen. Mitarbeiter, die „ihr Gehalt noch nicht bekommen haben“, sollen es in den nächsten Tagen auf dem Konto haben.

Der Verwaltungsrat der Caritas hat ein Krisenkomitee eingerichtet, berichtet der Radiosender 100,7 am Montagmorgen. Damit soll den Mitarbeitern garantiert werden, dass ihr Arbeitsplatz erhalten wird. Der Radiosender bezieht sich auf ein internes Schreiben, aus dem auch hervorgeht, dass die Gehälter in der vergangenen Woche überwiesen worden und in den kommenden Tagen auf den Konten der Mitarbeiter ankommen sollen.

Mit der Einrichtung des Krisenkomitees soll das Vertrauen der Regierung und der Spender zurückgewonnen werden. Es soll von Christian Billon geleitet werden. Billon sei für seine professionelle Erfahrung im Finanz- und Sozialsektor bekannt, schreibt 100,7. Es sei wichtig, dass eine externe Person – die unabhängig vom Verwaltungsrat sei – die Verwaltung der Caritas überwache, steht laut dem Radiosender im Schreiben.

Das Komitee könne die nötigen Entscheidungen treffen, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Neben Christian Billon sollen die aktuelle Präsidentin des Verwaltungsrates, Marie-Josée Jacobs, sowie mit Marc Hengen, Nathalie Frisch und Philippe Sylvestre drei weitere Mitglieder des aktuellen Verwaltungsrates Mitglied des Krisenkomitees sein. Das Unternehmen PricewaterhouseCoopers soll das Komitee unterstützen.

Eine hohe Angestellte der Stiftung entwendete in der Abwesenheit des Generaldirektors innerhalb kürzester Zeit 61 Millionen Euro. 28 Millionen befanden sich auf dem Konto der Caritas, 31 Millionen Euro wurden als Kreditlinien aufgenommen, die dann ebenfalls kurze Zeit später auf ein spanisches Konto transferiert wurden Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass sich eine Person im Rahmen der Ermittlungen der Polizei gestellt hat. Sie wurde auf Anordnung des zuständigen Untersuchungsrichters festgenommen.