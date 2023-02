Der Escher Bvd. Grande-Duchesse Charlotte wird zwischen der avenue de la Paix und der rue de Mondercange am 25. Februar für etwa 14 Monate geschlossen. Das schreibt die Gemeinde Esch am Mittwochmorgen in einer Pressemitteilung. Die Arbeiten beginnen zwei Tage später. Der Grund: „Die Neugestaltung dieses Abschnitts erfolgt im Rahmen des Projekts zum Bau der Rampe des neuen Supermarktes und der Verlagerung der unterirdischen Infrastruktur für die zukünftige Implementierung der Straßenbahntrasse“, geht aus dem Schreiben hervor.

Um den Boulevard verbreitern zu können, müssen außerdem Bäume und Hecken entfernt werden. Diese werden durch Neupflanzungen auf dem Gebiet der Stadt Esch kompensiert. „Der Großteil der Bäume und Hecken auf der Nordseite des Boulevards wird erhalten bleiben“, versichert die Gemeinde aber.

Eine lokale Umleitung werde vor Ort ausgeschildert – wo genau diese verläuft, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor. „Die Stadt Esch-sur-Alzette fordert die Autofahrer auf, diesen Bereich für den Durchgangsverkehr zu meiden“, schreibt die Gemeinde.