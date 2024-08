Kronospan / Bürgerinitiative BIGS kritisiert „illegal in Betrieb genommene Anlagen“ 

Lärm, Staub und fehlende Genehmigungen: Die Bürgerinitiative BIGS kritisiert in einem Schreiben die Vorgehensweise von Kronospan. Worum es geht.

Der Bau einer neuen Industriehalle durch die Gemeinde Sanem musste kürzlich wegen einer fehlenden Baugenehmigung gestoppt werden (das Tageblatt berichtete). Direktor Matthias Iredi hatte dies damit begründet, dass die Genehmigungsprozeduren, mit denen das weltweit operierende Unternehmen zu tun habe, nicht in allen Ländern gleich seien: in Asien und den USA würden diese zum Teil erst im Nachhinein erteilt. Am Donnerstag meldet sich die Bürgerinitiative BIGS a.s.b.l. diesbezüglich in einer Pressemitteilung zu Wort.

Die Ausdehnung der Aktivitätszone Gadderscheier finde ausschließlich im Interesse von Kronospan statt. Die Firma habe jedoch bereits vorher vollendete Tatsachen geschaffen habe, heißt es im Schreiben. Nicht nur die neu einzurichtende Industriezone würde bereits als Ablage voll genutzt werden – auch die neue Mitverbrennungsanlage, die sich noch in der Genehmigungsprozedur befinde, sei bereits in Betrieb. Die Vereinigung fordert deshalb die betroffenen Ministerien auf, die „illegal in Betrieb genommenen Anlagen“ sofort zu schließen.

Die BIGS habe in einem Gutachten zur Erweiterung der Industriezone das Umweltministerium dazu aufgefordert, die Genehmigung an hohe Standards zum Schutz der umliegenden Bevölkerung und regelmäßige, öffentlich einsehbare Messtationen zu binden. Sie habe dabei auf mehr als 400 schriftliche Klagen von Bewohnern aufgrund von Belästigungen durch Lärm, Staub und Geruch hingewiesen.

„Dem Betreiber müssten strenge konkrete Auflagen der Schadensbegrenzung durch die einzelnen Produktionselemente aufgezwungen werden, anstatt dass globale Grenzwerte vorgegeben werden“, schreibt die Vereinigung. Das Gleiche gelte für die Abwässer, die „die öffentlichen Kanalisationen belasten und die vorgesehene Renaturierung der Chiers noch mehr in Frage stellen“.

Die BIGS kritisiert zudem das Fehlen eines Verkehrskonzeptes von Kronospan zur bestehenden Anbindung an die A13 und der dortigen Regulierung des LKW-Verkehrs.