Erpeldingen an der Sauer / Bildungsminister Claude Meisch besucht Ferienlager „Ierpel 2“

Bildungsminister Claude Meisch (DP) besuchte am Montag das vom „Groupe animateur“ (GA) jährlich organisierte Ferienlager in Erpeldingen an der Sauer. Das Ferienlager „Ierpel 2“ findet vom 1. bis zum 14. August statt. Laut Pressemitteilung des „Service national de la jeunesse“ (SNJ) nehmen 90 Kinder und 23 ausgebildete Animatoren an „Ierpel 2“ teil.

Der „Groupe animateur“ ist im Bereich der Kinder- und Jugendanimation tätig und organisiert während elf Tagen eine Vielfalt von Aktivitäten in freier Natur für 13- bis 16-Jährige. Eine Vielzahl von Spielen sowie eine zwei Tage lange Wanderung, sind Teil der vorgeschlagenen Aktivitäten.