Diesel war am Dienstag dran, am Mittwoch ziehen Super 98 und 95 in Luxemburg nach – beide Kraftstoffe werden dann mehrere Cent günstiger, wie das Energieministerium am Dienstagabend in einer Pressemeldung mitgeteilt hat. Super 98 wird demnach um Mitternacht 6,3 Cent billiger und kostet dann 1,756 Euro pro Liter. Super 95 wird seinerseits 5,2 Cent günstiger und landet damit bei 1,539 Euro (inklusive Steuern). Der Literpreis für Diesel bleibt dagegen bei 1,696 Euro. Auch beim Heizöl bleiben die Preise im Vergleich zum Vortag unverändert.