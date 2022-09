Das Energieministerium hat am Freitagnachmittag eine Entspannung für die Autofahrer in Luxemburg angekündigt: Das Benzin wird in Luxemburg wieder billiger. Ab Samstag um 0 Uhr kostet der Liter Super 95 7,2 Cent weniger – beim Super 98 sind es 5,5 Cent. Somit kostet Super 95 ab Samstag 1,586 Euro in Luxemburg. Der Literpreis für Super 98 fällt auf 1,831 Euro. Der Dieselpreis verändert sich allerdings nicht und bleibt somit bei 1,877 Euro pro Liter (alle Preise inklusive Steuern).

Auch bei den Heizölpreisen gibt es keine Veränderung. Das schwefelfreie 10-ppm-Heizöl kostet weiterhin 1,303 Euro bei der Abnahme von 1.500 Litern, das schwefelarme Öl mit 50 ppm 1,301 Euro.