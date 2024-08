Gemeinderat Bissen / Bebauungsplan „Grand-rue“ wird zurückgezogen

Ganze 17 Punkte standen auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung, die am Donnerstagnachmittag im lokalen Vereinshaus stattfand. Gleich zu Beginn wurde eine Charta verabschiedet, die die Teilnahme der Gemeinde Bissen an der europäischen Mobilitätswoche regelt.

Vom 16. bis 22. September findet die diesjährige Auflage der europäischen Mobilitätswoche unter dem Motto „Shared public Space“ statt. Als bis dato vierte Gemeinde in Luxemburg wird Bissen daran teilnehmen. Das Programm sieht unter anderem die Organisation mehrerer Events zum diesjährigen Motto vor, außerdem soll ein dauerhaftes Projekt in Sachen sanfte Mobilität realisiert und ein autofreier Tag organisiert werden. Letzterer soll am Sonntag, dem 22. September, stattfinden.

Im Rahmen dieser Mobilitätswoche findet in Bissen zudem Folgendes statt: Am 16. September wird eine Wanderung sowie eine Besichtigung von lokalen Unternehmen in der Industriezone zusammen mit dem „Dritten Alter“ organisiert; am 17. September steht der Pedibus zusammen mit den Eltern der Schulkinder an; am 18. September wird die neugestaltete rue du Roost offiziell ihrer Bestimmung übergeben (die Gewichtung wurde bei der Neugestaltung hauptsächlich auf Fußgänger und Radfahrer gelegt); am 19. September findet das Promo-Event „Gogo-Vélo“ statt; am 20. September können die Kinder an einem Sicherheitsparcours teilnehmen; am 21. September steht dann eine Spielplätze-Rallye mit anschließendem Familienfest auf dem Programm und am 22. September lädt das Jugendhaus Bissen zum Seifenkistenrennen ein. Die Charta wurde

einstimmig verabschiedet.

Kündigung des Mietvertrags

Nachdem der Hebesatz für die Gewerbesteuer für das Jahr 2025 weiterhin bei 300 Prozent belassen wurde, beschloss der Gemeinderat, auch die Hebesätze der verschiedenen Grundsteuern für das kommende Jahr

unverändert zu lassen. Für die finanzielle Unterstützung für auswärtige Vereine und Organisationen wurde eine Gesamtsumme von 4.800 Euro votiert.

Der Betreiber der gemeindeeigenen Gaststätte am Radweg, die im Volksmund als Cyclo-Croc bekannt ist, hat nach nur wenigen Monaten das Handtuch geworfen. Bürgermeister David Viaggi legte dem Gemeinderat

die Kündigung des Mietvertrags seitens der Gesellschaft A-biss sàrl vor, die anschließend mit sieben Ja-Stimmen und den Enthaltungen der CSV-Räte Christian Hoscheid und Carlo Mulbach (die Räte Loïc Brune und Joëlle Fagny weilten in Urlaub) verabschiedet wurde. Laut Aussagen des Gemeindevaters soll aber bereits ein neuer Betreiber in den Startlöchern stehen, der die Gaststätte in einer anderen Form als bis dato führen soll. Wegen Änderungen, die in der Zwischenzeit an einem geplanten, sehr umfangreichen Wohnungsbauprojekt vollzogen wurden, informierte der Bürgermeister den Gemeinderat, dass der diesbezügliche punktuelle

Bebauungsplan „Grand-rue“, der bereits auf dem Instanzenweg war, nun zurückgezogen werden soll. Die erwähnten Änderungen sollen in die neue Version eingefügt werden, bevor der Bebauungsplan dann Ende September erneut den Instanzenweg einschlagen soll. Auch hierzu enthielten sich die beiden CSV-Oppositionsräte Hoscheid und Mulbach.

Die restlichen Punkte der Tagesordnung betrafen Routineangelegenheiten.