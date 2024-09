A3 / Anschlussstelle Livingen: Baustelle schränkt am Wochenende den Verkehr ein

Die Verbreiterung der A3 sorgt von Freitag, 15 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, für eine Sperrung der Autobahnzufahrt Livingen in Richtung Luxemburg-Stadt. Das teilt die Straßenbauverwaltung in einer Pressemitteilung am Dienstag mit. Es kommt außerdem zu weiteren Einschränkungen: Der Verkehr auf der A3 zwischen der Anschlussstelle Livingen und der Aire de Berchem wird auf eine Fahrspur reduziert.

Fahrer auf der N31, die in Richtung A3 nach Luxemburg-Stadt unterwegs sind, werden ab der Anschlussstelle Livingen über die A3 in Richtung Metz, das Bettemburger Kreuz, die A13 in Richtung Schengen, die Anschlussstelle Hellingen, die A13 in Richtung Esch und das Bettemburger Kreuz umgeleitet.