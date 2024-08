Disparition / Ancien diplomate et homme de culture: Guy de Muyser est décédé à l’âge de 98 ans

Ancien diplomate, maréchal de la Cour et homme de culture, Guy de Muyser est décédé à l’âge de 98 ans.

Il avait fêté ses 98 ans le 26 juin dernier. Après une vie riche et dense, Guy de Muyser est décédé lundi. Sa vie avait été marquée notamment par son expérience d’enrôlé de force dans la Wehrmacht en 1944, à tout juste dix-huit ans. Devenu avocat en 1951, après des études de droit en France, il est entré au ministère des Affaires étrangères cinq ans plus tard. C’est à ce titre, en tant qu’assistant de Pierre Pescatore, qu’il avait participé aux négociations du traité de Rome (1957), du traité Benelux (1958) et du traité sur le règlement du contentieux germano-luxembourgeois (1959). À partir de 1965, il devient d’ailleurs président du fonds d’urbanisation du Kirchberg et à ce titre compétent pour l’installation des institutions européennes au Luxembourg.

Auprès du Grand-Duc

En 1969, sa carrière a connu une première bifurcation quand Guy de Muyser a fait son entrée à la Cour grand-ducale, d’abord comme secrétaire-chef de cabinet du Grand-Duc Jean, puis l’année suivante comme maréchal. Il y est resté en poste jusqu’en 1981. Il avait décrit en 2006 dans Paperjam ces douze années passées auprès du Grand-Duc comme „les plus passionnantes“ de sa carrière. C’est ensuite en tant qu’ambassadeur que s’est poursuivie sa carrière. Il était en poste comme ambassadeur à Moscou de 1981 à 1986. C’est pendant cette période russe qu’il a commencé une collection d’œuvres d’art subversives russes, qu’il fit connaître au public de connaisseurs son intérêt pour l’art (avec une exposition en 1992 à l’abbaye de Neimënster).

En poste à Bruxelles et auprès de l’OTAN en 1986, il part en retraite en 1991. C’est alors qu’il cumule les missions publiques ou privées, dans le monde social (en tant que président de Mathëllef asbl. par exemple), économique (président de l’Executive Club Luxembourg asbl.), de la mémoire (président de la Fondation du Mémorial de la Déportation) ou encore dans la culture (président du Centre culturel de rencontre-Abbaye de Neumünster de 2004 à 2011). L’ancien directeur de ces derniers lieux, Claude Frisoni, lui a rendu hommage, en parlant de lui comme d’un homme rare, „un très grand homme, tellement au-dessus de la médiocrité de notre époque, tellement au-dessus de la mesquinerie de tant de ses contemporains! Un honnête homme, intègre et généreux, désintéressé et chaleureux, passionné et curieux“. Guy de Muyser a reçu de nombreuses distinctions, dont le „Mérite européen“ en 2005.