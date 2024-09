Bettemburg / 31-Jähriger kommt bei Verkehrsunfall ums Leben

Die Polizei meldete am Montagabend einen tödlichen Verkehrsunfall. In der route d’Esch in Bettemburg, nahe der Kreuzung mit der rue der Prés, kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkws. Einer der implizierten Fahrer, ein 31-jähriger Mann, starb noch an Ort und Stelle – trotz Notfallversorgung, wie aus der Pressemitteilung der Polizei hervorgeht. Die Staatsanwaltschaft hat den Mess- und Erkennungsdienst der Polizei mit den Ermittlungen am Unfallort und der Klärung der Unfallursache beauftragt.