Noch vor dem ersten Spiel der dritten Europa-League-Runde wurden in Nyon am Montag die potentiellen Play-Off-Gegner sämtlicher Mannschaften ermittelt. Dem Luxemburger Meister würde es mit dem Verlierer der Vergleiche zwischen Ararat-Armenia (Armenien) und Saburtalo (Georgien) zu tun bekommen. Beide Vereine sind derzeit noch in der dritten Runde der “Königsklasse” vertreten.

In der ersten Runde der Champions League scheiterte Düdelingen am maltesischen Meister Valletta. Über den Meisterweg der Europa League qualifizierte sich die Truppe von Emilio Ferrera gegen Skhendija für die dritte Runde. Dort wartet am Donnerstag (8.8.) und am Dienstag (13.8.) der estnische Champion Nomme Kalju auf den F91.