77x falsch oder gefährlich überholt ... und erwischt

Deshalb stellte er eine parlamentarische Frage an die zuständigen Minister. In dem Fall Etienne Schneider (Innere Sicherheit) und François Bausch (Nachhaltigkeit/Transport). Sollte Gilles Baum Recht haben mit seiner Meinung, und diese dürfte durchaus von so manchem Verkehrsteilnehmer geteilt werden, so gibt die Minister-Antwort nicht unbedingt Anlass zur Hoffnung, dass diese Verkehrssünder massiv erwischt werden.

Die Polizei, insbesondere die "Unité centrale de Police de la route", würde die allgemeine Überwachung der Verkehrsnetze garantieren heißt es, und dabei u.a. die Vergehen sanktionieren, welche in punkto Überholvorgänge gegen den Code de la route verstoßen würden. Die im Übrigen zwei Punkte im Punkteführerschein kosten ("dépassement interdit"), sogar wenn es "nur" der Versuch eines verbotenen Überholmanövers ist ("y compris la tentative"). Seit Anfang des Jahres, also in einer Zeitspanne von 9 Monaten und 7 Tagen (die Antwort erging am 7. Oktober), wurde 77 Mal Protokoll errichtet: 29x wegen unerlaubten Rechts-Überholens, 9 wegen unverhältnismäßig langem Fahren auf der Überholspur, sowie 39 Mal wegen gefährlichen Überholens.

Der Abgeordnete wollte auch wissen, wie die Situation in den Nachbarländern ist in punkto Rechts-Überholen auf der Autobahn. Verboten ist es in den drei Ländern, und unabhängig von den Geldstrafen kostet es in Deutschland einen Punkt im Punkteführerschein und in Frankreich deren drei.

Eine spezielle Sensibilisierungskampagne sei derweil nicht vorgesehen, lautet die Antwort auf eine weitere Frage. In einem letzten Punkt wollte Gilles Baum noch wissen, wie es sich mit sog. "LKW-Rennen" verhält und ob hier die Polizei auch den Hubschrauber einsetze, beispielsweise um das Einhalten des Sicherheitsabstands zu kontrollieren. Hier heißt es, dass "des moyens importants" eingesetzt werden, um alle diese Vergehen festzustellen; dass der Hubschrauber-Einsatz in dem Kontext aber nicht als sinnvoll angesehen werde.