Die Grünen im Europäischen Parlament haben für heute die Ergebnisse einer Studie angekündigt, die für Luxemburg besonders brisante Zahlen beinhaltet: Es geht darum, wie weit in der Realität für internationale Konzerne die Steuerlast von der offiziellen Quote abweicht. In Luxemburg klaffe die Schere besonders weit auseinander, heißt es.

Das berichtet die Süddeutschen Zeitung heute, die angibt, Vorab Einblick in die Studie erhalten zu haben. Sie zieht folgendes Fazit: “In keinem Land der Europäischen Union – mit Ausnahme Bulgariens – stimmt der gesetzlich vorgeschriebene Steuersatz mit jenem überein, den multinationale Konzerne im Durchschnitt tatsächlich an den Fiskus abführen.”

Am stärksten sei die Abweichung bei Luxemburg, wo der gesetzliche Steuersatz für Unternehmen eigentlich 29 Prozent beträgt. Doch die Grünen kommen der SZ zufolge auf eine ganz andere Zahl, nämlich lediglich zwei Prozent.

Auch in Ungarn, den Niederlanden und Österreich sei der Unterschied größer als im EU-Durchschnitt.

Deutschland befände sich im oberen Mittelfeld, zitiert die SZ die Studie: Wo die Abgabenlast in den Jahren 2011 bis 2015 bei 30 Prozent gelegen habe, führten der Untersuchung zufolge Konzerne 20 Prozent an den Fiskus ab.