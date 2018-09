Luxemburg hat beim Fall McDonalds nicht gegen EU-Recht verstoßen. Das verkündete die EU-Kommission am Mittwoch. Trotzdem hätte das amerikanische Unternehmen keine Steuern auf Gewinne zahlen müssen und das verstoße gegen die Steuergerechtigkeit.

Im Fall McDonalds kommt Luxemburg mit einem blauen Auge davon. Laut EU-Kommission wurde nicht gegen EU-Recht verstoßen. Luxemburg hat das amerikanische Unternehmen nicht bevorzugt. Vielmehr hätte McDonalds ein Schlupfloch in den Gesetzen genutzt, um keine Steuern zahlen zu müssen. “Der Fall ist nicht auf eine Sonderbehandlung durch Luxemburg zurückzuführen”, meinte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in einer Mitteilung. “Es bleibt jedoch festzuhalten, dass McDonalds keine Steuern auf seine Gewinne entrichtet hat – und das entspricht nicht dem Prinzip der Steuergerechtigkeit.”

Die Kommission hatte im Dezember 2015 ein Verfahren eingeleitet, das klären sollte, ob McDonalds in Luxemburg eine steuerrechtliche Sonderbehandlung erhielt. Geprüft werden sollte, ob wissentlich gegen das luxemburgisches Steuerrecht oder das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Luxemburg und den USA verstoßen wurde.

Die Anwlälte von McDonalds hatten ein ausgeklügeltes System auf die Beine gestellt, das – wie die Kommission vor drei Jahren urteilte – dem Unternehmen erlaubte, “praktisch keine Steuern zu zahlen”. Möglich wurde dies durch das Franchise-System des Fastfood-Giganten. Der Mutterkonzern betreibt die Restaurants nicht selbst, sondern verkauft unter Auflagen an andere das Recht, ihre Produkte unter ihrem Namen zu verkaufen. In Europa ist dafür der Konzern McDonalds Europe Franchising zuständig.

Ausgeklügeltes Schlupfloch

Dass McDonalds so Steuern vermied, war in Luxemburg bekannt. 2009 bestätigte das Finanzministerium dem amerikanischen Unternehmen, dass in Luxemburg keine Steuern fällig werden, solange es in den USA Steuern zahlen müsse. Dieses Vorgehen ermöglichen sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen, die dafür sorgen, dass multinationale Unternehmen nicht in jedem Land Steuern zahlen müssen, in dem sie niedergelassen sind.

Doch die Anwälte des Unternehmens fanden ein Schlupfloch. Laut luxemburgischen Steuerrecht galt die Niederlassung in den USA als “Betriebsstätte”. Also mussten die Steuern theoretisch dort gezahlt werden. Laut amerikanischem Steuerrecht galt sie aber eben nicht als “Betriebsstätte” – so dass McDonalds schlussendlich in keinem der beiden Länder besteuert wurde. Die Anwälte teilten dies dem luxemburgischen Finanzministerium mit. Und dieses beschloss im September 2009, es dabei zu belassen.

Fiat, Amazon und Engie müssen zahlen

Im Januar 2014 wurde in Frankreich allerdings Kritik laut. McDonalds wurde vorgeworfen, Steuern über Luxemburg und die Schweiz zu sparen. Frankreichs Presse berichtete über einen Verdacht der französischen Steuerbehörden. Demnach soll McDonalds über eine Gewinnverlagerung nach Luxemburg und in die Schweiz Steuern in Milliardenhöhe sparen. Noch im gleichen Jahr – im November 2014 – brachte der LuxLeaks-Skandal ans Licht, dass Luxemburg durch sehr niedrige Steuern Unternehmen zu sich lockte.

Seitdem ist viel passiert. Die EU-Kommission nimmt mittlerweile die Steuervorbescheide der verschiedenen Länder unter die Lupe. In Luxemburg wurden schon Abkommen mit drei multinationalen Konzernen als illegal erklärt: Luxemburg muss von Fiat, Amazon und Engie Geld zurückfordern.

Das Finanzministerium, das unter dem DP-Minister Pierre Gramegna die Transparenz-Karte spielt, hat mittlerweile auch einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der Gewinnverlagerung erschweren soll. Die OECD-Länder hatten sich darauf geeinigt, diese Änderungen in ihren jeweiligen nationalen Steuergesetzen vorzunehmen. Es wurde im Juni 2018 dem luxemburgischen Parlament vorgelegt.