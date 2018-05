Mehr als nur Gestein

Das Schiefermuseum in Obermartelingen ist einen Besuch wert. Seit dem 6. Mai ist die acht Hektar große Anlage wieder für Besucher geöffnet. Das Tageblatt machte einen Streifzug durch das ehemalige Industrieareal. Zum Artikel

Prémonitoire

Il y a des signes qui ne trompent pas et qui sont autant de témoins sur l’ampleur des changements qui minent nos sociétés. Le malaise d’un élu en commission récemment, la mort brutale du Secrétaire d’Etat Camille Gira après son effondrement subit à la tribune du parlement, en disent long sur l’état de stress auxquels sont soumis des hommes et des femmes qu’il est plus aisé de critiquer que d’apprécier pour leur travail. Zum Artikel

THEMA: EU-GIPFEL

Im Wartesaal, aber weit entfernt

15 Jahre nach dem Beitrittsversprechen von Thessaloniki sollten gestern beim Westbalkan-Gipfel in Sofia die EU-Perspektiven der Anwärter erneut bekräftigt werden. Trotz des von Brüssel pflichtschuldig geschürten Optimismus ist der EU-Wartesaal von europäischen Standards weit entfernt. Kein Kandidat drängt sich für einen baldigen Beitritt auf. Zum Artikel

Der Südosten drängt in die Eurozone

Mit neuen EU-Mitgliedern ist auf absehbare Zeit kaum zu rechnen. Doch die Eurozone steht in Südosteuropa vor einer Ausweitung: Die jüngsten EU-Mitglieder Bulgarien, Kroatien und Rumänien setzen auf den EU-Taler. Doch trotz der weitgehenden Erfüllung der formalen Kriterien bleibt das Wohlstandsgefälle der Anwärter zu den Staaten der Eurozone groß. Zum Artikel

Gäste bleiben in der Nebenrolle: Streit mit Trump überschattet Westbalkan-Gipfel

Die EU-Perspektiven der Balkan-Anwärter sollten beim Westbalkan-Gipfel der EU in Sofia im Zentrum stehen. Doch stattdessen überschattete das zerrüttete Verhältnis zu den USA das Treffen. Die Gäste aus dem EU-Wartesaal wurden derweil mit freundlichen Ermahnungen und mehr Mitteln, aber ohne konkrete Beitrittszusagen abgespeist. Zum Artikel

TAGEBLATT in Cannes: Zwei brutale Sinnsuchen

Gleich mehrere Weinsteinmonster findet unser Kulturredakteuer Jeff Schinker in zwei interessanten Wettbewerbsbeiträgen in Cannes – und in beiden Filmen wird die Unterrepräsentanz der Frauen durch ein konkretes Verschwinden der weiblichen Figuren kommentiert. Zum Artikel

Putin soll büßen und 1.000 Rubel zahlen

Russische Bürger fordern ein Bußgeld für Präsident Putin. Der war medienwirksam in einem Lastwagen über die neue Krimbrücke gefahren – unangeschnallt. Auch das Vorhandensein des nötigen Führerscheins wird angezweifelt. Doch Präsidentensprecher Peskow leistet Aufklärung. Zum Artikel

Auf dem Land gibt es eine Zukunft

Immer mehr junge Griechen ziehen aufs Land, weil sie in den Städten keine Zukunft sehen. In der Landwirtschaft dagegen locken noch immer Chancen. Doch die Infrastruktur auf dem Land kann nicht mithalten, die Landwirte haben sich zu lange auf Subventionen verlassen. Zum Artikel

Diese Nanofasern sind stärker als Stahl

Schwedische Forscher haben zusammen mit Kollegen in Hamburg das stärkste Biomaterial der Welt hergestellt. Es ist biologisch abbaubar. Mit der neuen Produktionsmethode können bahnbrechende Eigenschaften von Nanostrukturen in die Alltagswelt übertragen werden. Zum Artikel