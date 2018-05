Der aktuelle Europaabgeordnete von “déi gréng”, Claude Turmes, soll für seine Partei in die Regierung kommen. Das haben Parteisprecher am Dienstagmorgen mitgeteilt. Turmes tritt damit die Nachfolge des vor vor zwei Wochen verstorbenen Camille Gira an. Gira war Staatssekretär im Ministerium für Nachhaltige Entwicklung.

Die Nominierung von Turmes soll noch vom Kongress der Partei am 5. Juni bestätigt werden.

Turmes (58) ist seit 1999 Mitglied des EU-Parlaments in Straßburg. Der studierte Sportlehrer ist seit 1989 in der Umweltbewegung aktiv. Als Europarlamentarier gehört er u.a. dem Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie an.

Tilly Metz soll ins Europaparlament nachrücken. Sie bildete mit Claude Turmes die Doppelspitze der grünen Europaliste 2014. Metz (46), von Beruf Lehrerin für Sozialwissenschaften am LTPES, war von 2005 bis 2011 Bürgermeisterin der Gemeinde Weiler-la-Tour.

Christa Brömmel ersetzt Tilly Metz im Gemeinderat der Stadt Luxemburg.