Die Ettelbrücker Bürger wählten 2017 wie folgt: 17,21 Prozent der Stimmen gingen an „déi gréng“ (2 Sitze), 28,83 Prozent an die LSAP (4 Sitze), 39,97 Prozent an die CSV (5 Sitze) und 13,88 Prozent an die DP (2 Sitze). CSV und LSAP gingen eine Koalition ein. Wurden diese Resultate am Sonntag über den Haufen geworfen?

Wird nach jahrzehntelanger CSV-Herrschaft demnächst ein LSAP-Mann die Geschicke im Ettelbrücker Rathaus leiten? Diese Frage kann man sich getrost nach den gestrigen Gemeindewahlen stellen, denn der bisherige Schöffe Bob Steichen (LSAP) erhielt ganze 326 Stimmen mehr als der bisherige CSV-Bürgermeister Jean-Paul Schaaf. Dazu kommt, dass die LSAP gegenüber 2017 fast sieben Prozentpunkte und damit einen Sitz dazugewinnt. Das Sitzverhältnis sieht wie folgt aus: CSV 5, LSAP 5 (+1), DP 2, „déi gréng“ 1 (-1).

Am späten Sonntagnachmittag trafen wir einen sehr nervösen Bob Steichen, der den Fortgang der Stimmenauszählung fast minütlich im Auge behielt. Nach der Hälfte der ausgezählten Wahlzettel sah es nach einem sehr deutlichen Sieg der LSAP aus. Was die Listenstimmen anbelangte, hatten die Sozialisten mit 7.215 gegenüber 2017 (3.757) nämlich stark zugelegt. Doch zum Schluss sollte es dann doch noch zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CSV und der LSAP kommen.

Die Resultate aus der Pattonstadt ließen am Sonntag sehr lange auf sich warten. „Ich bin überaus zufrieden mit unserem Resultat“, so ein erleichterter Bob Steichen am späten Abend. „Die Wähler haben sich deutlich für einen Wechsel an der Spitze der Gemeinde ausgesprochen. Auf unserer Liste haben auch Christian Steffen, Jairo Delgado, Bob Angelsberg und Lynn Ries hervorragende Resultate erzielt. Die LSAP erhielt rund 1.000 Stimmen mehr als die CSV, die immerhin 800 Stimmen gegenüber 2017 verlor. Die Wähler haben uns also einen klaren Auftrag erteilt“, so Bob Steichen abschließend. Laut Tageblatt-Informationen gibt es derzeit noch keine Koalition, doch falls sich LSAP und CSV zusammentun sollten, soll Bob Steichen Ettelbrücks nächster Bürgermeister werden.

Wir wollten gestern Abend auch den jetzigen CSV-Bürgermeister Jean-Paul Schaaf um eine erste Analyse der Wahlresultate bitten, doch leider war er bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.