Bereits am Sonntagabend gab es in Ettelbrück erste Sondierungsgespräche zwischen der LSAP und der CSV, die beide fünf Sitze verbuchen konnten und damit über eine solide Mehrheit im kommenden Gemeinderat verfügen können. Nach diesen ersten Gesprächen war bereits klar, dass, sollte es zu der erwähnten Koalition kommen, die LSAP mit Bob Steichen den Bürgermeisterstuhl übernehmen wird. Das Amt des Ersten Schöffen ginge an die CSV, über die genaue Vergabe des zweiten Schöffenpostens war man sich nicht im Klaren.

Auf Anfrage hin bestätigte der jetzige CSV-Bürgermeister Jean-Paul Schaaf dem Tageblatt am Montagmorgen diese Sondierungsgespräche. „Wir haben in den vergangenen Jahren gut zusammengearbeitet und die Wähler haben uns meiner Meinung nach am Sonntag klar den Auftrag gegeben, weiterzumachen. Mit eben der Ausnahme, dass sie eher Bob Steichen als mich auf dem Bürgermeisterstuhl sehen wollen. Das schmerzt mich natürlich, ist aber ein demokratischer Vorgang, den ich vollkommen respektiere“, so Schaaf.

Am Montagabend werden die Sondierungsgespräche zwischen der LSAP und der CSV weitergeführt. „Es geht ja nicht nur um drei Namen für den Schöffenrat, sondern um Besetzungen von Kommissionen und so weiter“, so der scheidende Bürgermeister abschließend. „Es spricht aber bereits jetzt vieles dafür, dass wir uns wohl einigen, und dass wir heute Abend (Anm. d. Red.: Montagabend) bereits die Koalition besiegeln.“