Fußball / Zurück an alter Wirkungsstätte: Laurent Jans wechselt nach Belgien

Laurent Jans hat einen neuen Verein gefunden: Der Kapitän der luxemburgischen Fußball-Nationalmannschaft wechselt zum belgischen Zweitligisten SK Beveren.

Bereits seit Mitte Mai war klar, dass Laurent Jans keine Zukunft mehr bei Waldhof Mannheim haben sollte. Am Donnerstagabend meldet dann RTL, dass sich der 31-Jährige SK Beveren anschließt.

Jans wechselte im Sommer 2022 von Sparta Rotterdam nach Mannheim. Für den deutschen Drittligisten lief er 63 Mal in Pflichtspielen auf und erzielte dabei drei Treffer. Jans entwickelte sich in Mannheim zum Führungsspieler und durfte in der vergangenen Saison sogar dreimal die Kapitänsbinde tragen.

Nun kehrt Jans dorthin zurück, wo er bereits von 2015 bis 2018 aktiv war. Der SK Beveren spielt aktuell in der zweiten belgischen Liga und beendete die vergangene Saison auf Platz 8.