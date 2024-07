Formel 1 / Zoff-Erfolg bei McLaren: Piastri siegt vor Norris in Ungarn

Es ist ein kontroverser Doppelerfolg für McLaren. Erst nach einem Machtwort von der Box lässt Norris spät seinen Teamkollegen Piastri zum Ungarn-Sieg passieren. Weltmeister Max Verstappen stänkert.

Der Australier Oscar Piastri hat das konfliktgeladene Formel-1-Rennen in Ungarn gewonnen und damit den ersten Grand Prix seiner Karriere. Der 23-Jährige verwies im McLaren seinen Teamkollegen Lando Norris auf den zweiten Platz. Norris gab nach einem vorgezogenen Boxenstopp aber erst nach mehrmaliger Aufforderung vom Kommandostand in der Schlussphase seine Führungsposition an Piastri zurück.

Dritter auf dem Hungaroring vor den Toren Budapests wurde Lewis Hamilton im Mercedes. Weltmeister Max Verstappen musste sich mit Position fünf begnügen, nachdem er sich auf den letzten Runden verbremst und nach einer Berührung mit Hamilton sogar vorübergehend von der Strecke gedreht hatte.

Damit verpasste der Red-Bull-Pilot, der sich immer wieder über die Strategie seines Rennstalls beschwerte, zum dritten Mal nacheinander einen Grand-Prix-Sieg. Verstappen bleibt aber mit komfortablem Vorsprung auf Norris WM-Spitzenreiter. Der einzige deutsche Stammpilot im Feld, Nico Hülkenberg vom US-Team Haas, verpasste nach zwei Rennen in den Punkten diesmal als 13. die Top Ten.