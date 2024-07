„Aus dem Windschatten“ (11) / Yves Rauen, ehrenamtliches Mitglied der UC Dippach: Seit Jahren eine erfolgreiche Talentschmiede 

Die Tageblatt-Serie „Aus dem Windschatten“: Das Tageblatt hat allen luxemburgischen Radsport-Vereinen die Möglichkeit gegeben, während der Tour de France einen Beitrag zu veröffentlichen. In der heutigen Ausgabe schreibt Yves Rauen, Mitglied der UC Dippach, über die Talentschmiede seines Klubs.

Die Geschichte der UC Dippach zeigt, wie Engagement, harte Arbeit und eine starke Unterstützungsstruktur jungen Sportlern helfen können, ihre Träume zu verwirklichen und auf höchstem Niveau zu konkurrieren. Bob Jungels (Red Bull-Bora-hansgrohe), Alex Kirsch (Lidl-Trek), Michel Ries (Arkéa) und Luc Wirtgen (Tudor Cycling Team) sind der Beweis dafür, dass die UC Dippach nicht bloß ein gewöhnlicher Radsportverein ist, sondern eher eine Talentschmiede für zukünftige Profisportler.

Verantwortlich für die Entwicklung der jungen Radfahrer ist ein ganzes Trainerteam unter der Leitung von Laurence Moris, die seit über zehn Jahren für den Verein tätig ist. Ab dem Alter von fünf, sechs Jahren können sich die fahrradbegeisterten Kinder einmal pro Woche auf ihren Fahrrädern austoben. Dabei sollen sie spielerisch die wichtigsten Grundlagen auf dem Zweirad erlernen. Hier steht vor allem das Motto „es soll Freude machen“ an allererster Stelle.

Später werden die jungen Sportler dann unter der Aufsicht vom Trainerstab durch die diversen Altersklassen begleitet und stets weiter gefördert. Um ein starkes Fundament aufzubauen, wird zu Beginn dieser Entwicklung der Hauptakzent auf eine solide Basis im Bereich der Technik und Ausdauer gelegt. Aber auch der Spaß am Radfahren soll hier nicht zu kurz kommen. Erst später werden die Trainingseinheiten mit den Jahren immer intensiver und spezifischer, um die talentierten Sportler langsam auf ein international konkurrenzfähiges Niveau zu bringen. Da hierzulande jedoch immer weniger Jugendrennen ausgetragen werden, versucht der Verein, mit seinen jungen Sportlern vermehrt an internationalen Nachwuchsrennen im Ausland an den Start zu gehen und stets eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen.

Durch ihre zahlreichen Kontakte mit internationalen Kontinental- und Profimannschaften, die der Verein über die Jahre aufgebaut hat, versucht man, den jungen talentierten Sportlern die Tür für ihre weitere Karriere zu öffnen, um so ins „große Schwimmbecken“ zu gelangen, nachdem sie innerhalb der UC Dippach ihren „Freischwimmerschein“ erfolgreich absolviert haben und bereit für den nächsten Schritt sind.

Die Verantwortlichen des Vereins haben rezent, was das Training der Minimes und Cadets betrifft, ebenfalls einen weiteren Schritt gewagt: Um mit der gleichen Anzahl an Trainern mehr Trainingseinheiten anzubieten, hat man sich mit dem Verein aus Schifflingen zusammengetan. Zudem wird durch diese Kooperation die Trainingsgruppe größer und es bieten sich bessere Möglichkeiten, die Einheiten interessanter zu gestalten.

Mit seiner kontinuierlichen Arbeit und seinem Engagement für den Radsport hat der Verein bewiesen, dass er eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Radsports in Luxemburg spielt und für etliche Radfahrer als Sprungbrett für eine erfolgreiche Profikarriere gedient hat. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Talente in Zukunft aus dieser nationalen Talentschmiede hervorgehen werden.