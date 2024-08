Radsport / Wenzel beendet Tour de l’Avenir in den Top 10

Mats Wenzel beendete die hochklassig besetzte „Mini-Tour-de-France“, die jedes Jahr eine Reihe von Fahrern als Sprungbrett für eine Profikarriere nutzen, als Gesamt-Neunter, 10:04 hinter Joseph Blackmore (GBR). Die Deutschland-Tour dominierte die Formation Lidl-Trek um Alex Kirsch nach Strich und Faden.

Tour de l‘Avenir (2.Ncup): Auf der dritten Bergankunft binnen vier Tagen ging es am Samstag den 18,1 km langen Colle del Finestre (I) hinauf. Bei dem Unterfangen, seinen Top-10-Platz zu verteidigen, wurde der Kapitän des Teams Lëzebuerg der Espoirs wieder tatkräftig von seinen Teamkollegen unterstützt. Der 21-Jährige hatte sich seine Kraft gut eingeteilt und konnte den 9,3 Prozent steilen Schlussanstieg in einem hohen Rhythmus hinauffahren. Wenzel überquerte den Zielstrich als 17., mit einem Rückstand von 6:49 auf Solosieger Pablo Torres. Im Herzschlagfinale fehlten dem 18-jährigen Spanier, der mit einem Vorsprung von 3:43 auf Joseph Blackmore ins Ziel kam, nur zwölf Sekunden, um den um drei Jahre älteren Briten am Gesamtsieg zu hindern. Platz drei ging an den Niederländer Tijmen Graat, der die Bergwertung zu seinen Gunsten entschied. Während Wenzel die Tour de l’Avenir als Neunter abschließt, verbesserten sich Arno Wallenborn (33. auf 11:47) und Alexandre Kess (48. auf 15:09) nach einem starken Auftritt auf dem letzten Streckenabschnitt in der Gesamtwertung auf die Plätze 65 (auf 1:01:43) und 69 (auf 1:04:22). Mathieu Kockelmann, Noé Ury und Mil Morang schließen die Rundfahrt auf den Plätzen 83 (1:24:48), 93 (1:38:10) und 106 (auf 1:58:36) ab.

Tour de l’Avenir Femmes (2.2U): Als einzige verbliebene Luxemburgerin nahm Marie Schreiber am Samstag auf der letzten Etappe die gleiche Strecke wie die Männer in Angriff. Im Zielanstieg zeigte die Landesmeisterin sich, nach ihrem zweiten Platz tags zuvor in Condove (I), erneut von ihrer besten Seite und kam nach 125,9 km als 15. ins Ziel, mit einem Rückstand von 6:25 Minuten auf Marion Bunel. Die Französin war die dominierende Fahrerin der zweiten Auflage der U23-Tour. Mit ihrem zweiten Etappensieg verteidigte die 19-Jährige ihr Gelbes Trikot mit einem Vorsprung von 2:11 auf Isabella Holmgren (CAN). Das Podium komplettierte die Spanierin Eneritz Vadillo (auf 5:16). Schreiber beendet das Rennen auf dem 33. Gesamtplatz.

Deutschland-Tour (2.Pro): Am Samstag feierte Jonathan Milan (I/Lidl-Trek) seinen dritten Etappensieg. Einen Tag danach war dann wieder sein Teamkollege Mads Pedersen (DK) am Zug. Der 28-Jährige triumphierte zum zweiten Mal und gewann die Tour vor Van Poppel und Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X Mobility). Während Alex Kirsch den letzten Teilabschnitt nicht zu Ende fuhr, beendete Bob Jungels die fünftägige Rundfahrt als 87. auf 23:21.

Classic Lorient Agglomération (1.WWT): Die Niederländerin Mischa Bredewold (SD Worx-Protime) gewann das WorldTour-Rennen vor Cloe Dygert (Canyon/Sram Racing) und Liane Lippert (Movistar). Nina Berton erreichte das Ziel in Plouay (F) nach 158 km auf dem guten 38. Platz (auf 0:50), der ihr acht UCI-Punkte einbrachte.

Grand Prix Ceratizit (1.1): An gleicher Stelle gewann die Belgierin Auke De Buysser (Mix Restore Cycling) das Rennen der Juniorinnen über 94,5 km. Die Luxemburgerin Gwen Nothum (Vermarc Cycling Team) kam zeitgleich als 27. ins Ziel.