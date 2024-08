Paralympics / Von 1976 bis 2024: Luxemburger bei Olympia

In Paris nimmt Luxemburg zum neunten Mal an den Paralympics teil. Die Rennrollstuhlfahrerin Katrin Kohl (100 Meter Sprint), welche im Stade de France eine Premiere erlebt, wird als 23. Teilnehmer insgesamt aus Luxemburg und als erst zweite Frau aus dem Großherzogtum antreten.

Den Rekord an Teilnahmen aus luxemburgischer Sicht hält neben dem heutigen LPC-Präsidenten Marc Schreiner der zu früh verstorbene Schwimmer Henri Kaudé. In Paris wird der Kugelstoßer Tom Habscheid es diesen beiden gleichtun und zum dritten Male in Serie bei den Paralympics starten. Die Medaillenausbeute der nationalen Para-Sportler ist mit siebenmal Edelmetall (einmal Gold, viermal Silber, zweimal Bronze) durchaus vorzeigbar, allerdings liegt der letzte Medaillengewinn schon etwas länger zurück.

Bei den Spielen in New York 1984 waren der Schwimmer Henri Kaudé (einmal Gold, zweimal Silber) sowie der Leichtathlet Mett Bingen (zweimal Silber) äußerst erfolgreich.

In Barcelona und Atlanta scheiterte der Bogenschütze Marc Schreiner nur knapp am Sprung aufs Treppchen und musste sich jedes Mal im Viertelfinale geschlagen geben. Nach seinem siebten Rang in Rio und seinem vierten Platz in Tokio versucht Tom Habscheid, im dritten Anlauf die heißersehnte Medaille zu gewinnen.