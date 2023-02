Sein Stuhl wackelte – am Montag war das Ende der Zusammenarbeit besiegelt: BGL-Ligist FC Monnerich hat seinen Trainer Dinis de Sousa entlassen. Neuer Mann an der Seitenlinie des Tabellenelften ist Olivier Ciancanelli.

Der 48-jährige Dinis de Sousa ist nicht mehr Trainer des FC Monnerich. Der Klub trennte sich nach der 0:3-Niederlage gegen Wiltz von seinem Coach. Für ihn handelte es sich um die erste Station in der BGL Ligue, er war seit Saisonbeginn im Amt gewesen. Der Nachfolger steht bereits fest: Olivier Ciancanelli soll es richten. Er wiederum ist beim FCM kein Unbekannter. Der 60-Jährige war bereits zwischen 2007 und 2009 an gleicher Stelle im Einsatz, übernahm danach die Mission des Sportdirektors. Es folgten mehrere andere Arbeitgeber, wie etwa Steinfort, Niederkorn und Canach. Am Montag wurde er den Spielern vorgestellt.