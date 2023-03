Die US Hostert hat sich am Montag von Trainer Lars Schäfer getrennt. Der Nachfolger hatte am Sonntag noch einen anderen Job: Henri Bossi wurde als Sportdirektor des Swift Hesperingen freigestellt und kehrt als Coach in den „Gréngewald“ zurück.

Die Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Rosport kostete Lars Schäfer am Ende den Job. Die US Hostert zog am Montag die Reißleine und trennte sich von ihrem Trainer. Der Zweitletzte der BGL Ligue hatte seit Rückrundenstart nur einen Punkt geholt. Schäfer hatte das Traineramt der USH im vergangenen Sommer übernommen.

Sein Nachfolger – und Vorgänger – ist ein alter Bekannter des Hauses und ein guter Freund des Präsidenten Jacques Wolter. Immerhin hat Henri Bossi bereits zweimal zuvor an der Hosterter Seitenlinie gestanden. Sein letztes Spiel für die USH war der 6:4-Erfolg im Mai 2022 in der Relegation gegen Mamer. Abstiegskampf und Zitterpartien im „Gréngewald“ sind dem 65-jährigen Trainerfuchs demnach bekannt. Der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt derzeit drei Punkte. Sein Comeback feiert Bossi bei seinem Ex-Verein Wiltz.