Basketball / Supercup in Kayl: Ein Vorgeschmack auf die neue Saison

Am kommenden Freitag startet die neue Saison mit zwei Partien in der höchsten Spielklasse der Herren. Bereits am Sonntag gibt es jedoch einen ersten Vorgeschmack auf die Spielzeit 2024/25, wenn inzwischen schon traditionell der Supercup in Kayl ausgetragen wird.

Bei den Damen kommt es ab 16 Uhr zum Duell der beiden dominierenden Mannschaften der letzten Jahre. Doch bei Pokalsieger Düdelingen und Meister Hostert hat sich über den Sommer hinweg vieles verändert. In der „Forge du Sud“ wird man nach dem Rücktritt von Erfolgstrainer Jérôme Altmann mit neuem Coach – Mathieu Fivet – und ohne die Leistungsträgerinnen Ehis Etute, die den Schritt in die USA an die University of Oregon gewagt hat, Nadia Mossong, die ihre lange Karriere beendet hat, sowie Mandy Geniets, die es nach Steinsel zog, antreten. Bei Hostert hat hingegen der „MVP“ der vergangenen Saison, Profispielerin Sam Logic, den Verein verlassen, während mit Cathrin Wolff, die zur Sparta gewechselt ist, sowie Lynn Schreiner, die ihrer Schwester in die Nationale 2, nach Mersch, gefolgt ist, zwei weitere Spielerinnen mit einer gewissen Erfahrung fehlen werden. Profispielerin Lauren van Kleunen, die in der letzten Saison noch mit dem Gréngewald den Meistertitel feiern durfte, hat unterdessen die Seiten gewechselt und trägt zukünftig das Trikot des T71.

Bei den Herren bekommt es derweil ab 18.30 Uhr Meister Steinsel mit Pokalsieger Walferdingen zu tun. Beim Champion 2023/24 wird weiterhin Konstanz großgeschrieben, denn große Abgänge musste er während der Zwischensaison nicht verkraften. Mit Tom Konen wird sogar ein Schlüsselspieler der letzten Jahre, nach einer einjährigen Pause, sein Comeback feiern. In Walferdingen sieht dies hingegen ganz anders aus, denn mit Raul Birenbaum, Dean Gindt und Xavier-Rober François treten gleich drei Leistungsträger in dieser Saison kürzer. Dennoch hat der Cupsieger auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit Selmin Muric ein großes Talent gesichert sowie mit Billy McDaniel den wohl routiniersten Spieler der obersten Liga verpflichtet, der auch mit seinen inzwischen 40 Jahren nur schwer zu stoppen ist.

Interessante Duelle demnach, die einen ersten Geschmack auf das geben werden, was die Zuschauer in der kommenden Saison erwartet. Stellt sich die Frage, wer sich die ersten Titel der Saison schnappen und somit eine erste Duftmarke setzten wird.