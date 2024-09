Am Donnerstag / Straßensperrung wegen Tour de Luxembourg: Tausende Schüler bekommen schulfrei

Die Gymnasien im Luxemburger Süden haben am Donnerstag ab 12 Uhr schulfrei. Grund ist die zweite Etappe der Tour de Luxembourg, die die Radprofis von Junglinster nach Schifflingen führt. Betroffen sind unter anderem die fünf Escher Oberschulen, also das „Lycée des garçons“, das „Lycée Hubert Clément“, das „Lycée Guillaume Kroll“, das Lallinger Gymnasium und das „Lycée Bel Val“. Das bestätigten die Schulen auf Tageblatt-Nachfrage. Auch die Schüler des „Lycée Nic-Bieve“ in Düdelingen haben am Donnerstagmittag frei, wie eine Mitarbeiterin der Schule dem Tageblatt bestätigt. Am Startort in Junglinster schicken das „Lënster Lycée“ und die International School in Junglinster die Schüler bereits um 11.30 Uhr heim.

Grund für den Schulausfall sei vor allem, dass das interkommunale Bussyndikat des Südens (TICE) den Schülertransport durch die Straßensperren nicht garantieren kann. Laut Pascal Bermes, Direktor des „Lycée des garçons“ in Esch, haben die Gymnasien bereits im August eine dementsprechende Mitteilung vom Bildungsministerium erhalten. Das Ministerium will am Nachmittag auf eine Tageblatt-Anfrage diesbezüglich reagieren. Da viele Straßen gesperrt sind, könne der TICE den reibungslosen Ablauf des Schultransports nicht garantieren, so „Jongelycée“-Direktor Bermes. Nicht betroffen ist die International School in Differdingen.

Die Etappe beginnt um 13 Uhr in Junglinster und führt nach Schifflingen. Den Süden werden die Fahrer gegen 15.30 Uhr erreichen: Hier geht es dann auf einen Parcours, der über Schifflingen, Kayl und Esch zurück nach Schifflingen führt, wo gegen 16.30 Uhr die Zieleinfahrt geplant ist. Zuletzt war es wegen der Tour de France zu Schulausfällen in Esch gekommen. Die letzte Etappenankunft fand hier im Jahr 2006 statt, anschließend fuhr die „Grande Boucle“ 2017 auf dem Weg zum Zielort in Longwy (F) durch die Minettemetropole.

Auch in der kommenden Woche dürfen die Schüler am Donnerstag der Schule fernbleiben, sofern sie denn angeben, den Papstbesuch in der Hauptstadt verfolgen zu wollen.