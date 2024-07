Motorsport / Spannende Rallye-Action rund um Hosingen

Die „Écurie Roude Léiw“ organisiert zum siebten Mal die Rallye Lëtzebuerg, ein Event, das hierzulande längst einen festen Platz im Motorsportkalender gefunden hat. Trotz zahlreicher Herausforderungen in der Vorbereitung dürfen sich die Fans auch dieses Jahr auf ein hochkarätiges Starterfeld freuen. Los ging es bereits am Freitag mit dem Shakedown, am Samstag finden die Wertungsprüfungen statt.

Die Organisatoren der „Écurie Roude Léiw“ mussten im Vorfeld der diesjährigen Rallye Lëtzebuerg Nerven aus Stahl beweisen. Wochenlang harrten die Genehmigungsanträge in verschiedenen Verwaltungen, Gemeinden und Ministerien aus, bevor schließlich das grüne Licht kam. Das Event rund um Hosingen zählt in erster Linie zur luxemburgischen Rallye-Meisterschaft und auch zur Eurorallye Trophée. Zudem lassen sich die Organisatoren ständig neue Ideen einfallen, um zusätzliche Fahrer anzulocken. So gibt es dieses Jahr wiederum eine aufregende Neuerung: Der Mats Performance M-Cup aus Belgien ist erstmals dabei. In dieser Serie treten ausschließlich BMW-Fahrzeuge mit dem M-Logo an, was für zusätzliche Spannung und leistungsstarke Fahrzeuge sorgt.

58 Teams haben sich für die diesjährige Rallye angemeldet. Darunter befinden sich auch fünf Teams, die an der „Parade“ teilnehmen, einem Format, das erstmals im letzten Jahr angeboten wurde. Hier dürfen nur historische Rallye-Fahrzeuge herumkurven, die vor 1997 homologiert wurden. Leider konnten aufgrund von Lizenzproblemen nicht mehr ausländische Teams teilnehmen. Zahlreiche deutsche Teams wären gerne gestartet, aber mit derselben Lizenz, mit der sie im Ausland bei ähnlichen Veranstaltungen fahrberechtigt sind, dürfen sie in Luxemburg nicht starten.

Charles Munster will Favoriten ärgern

Besondere Aufmerksamkeit wird dieses Mal der ehemalige Rallye-Europameister Bruno Thiry auf sich ziehen. Mit der Startnummer 00 wird er im Vorwagen beobachten, ob die Zuschauer auf der Strecke in sicheren Zonen verharren. Topfavorit ist erneut Marijan Griebel, der die Rallye Lëtzebuerg bereits viermal gewinnen konnte. Er befindet sich momentan in bestechender Form, da er in diesem Jahr bereits – bei acht Starts – siebenmal als Sieger hervorging. Mit seinem Copiloten Tobias Braun und dem Skoda Fabia RS Rally2 wird er nur schwer zu schlagen sein.

Einer seiner stärksten Konkurrenten wird wohl Charles Munster im Hyundai i20 N Rally2 sein. Als Belgo-Luxemburger musste er sich als eine Art Publikumsliebling im letzten Jahr mit nur vier Sekunden Rückstand auf Griebel sehr knapp geschlagen geben. Auch weitere heimische Fahrer haben Chancen auf vordere Platzierungen. Steve Fernandes, der amtierende luxemburgische Rallye-Meister, und Lokalmatador Ronny Foxius gehören zu den heißen Anwärtern auf Podiumsplätze. Besonders Foxius, der mit seiner Copilotin Jennifer Thielen auf einem Skoda Fabia Rally2 Evo antritt, hat berechtigte Chancen. Doch auch für Fernandes ist es das klare Ziel, genau wie vor ein paar Jahren einen zweiten Platz auf dem Podium zu belegen. Zudem dürfen die Zuschauer gespannt sein, wie sich die jungen Belgier Tom Heindrichs und Jonas Schmitz im Toyota GR Yaris Rally2 schlagen werden.

Auch historische Autos gibt es bei der diesjährigen Ausgabe zu sehen

Die Rallye verspricht auch in der Klasse E1d spannende Duelle, wo neben den Teilnehmern des M-Cups auch einige schnelle Fahrer in Mitsubishi Evos antreten.

Der Shakedown fand bereits am Freitag in Hoscheid-Dickt statt. Am Samstag stehen zwölf Wertungsprüfungen auf dem Programm. Die erste startet um 8.28 Uhr von Déngselt nach Kautenbach, gefolgt von der Prüfung zwischen Gralingen und Hoscheid-Dickt. Nach einem Zwischenstopp in Hosingen geht es weiter zur Wertungsprüfung von Drauffelt nach Doenningen, bevor die Rallye mit dem großen Rundkurs von Lausdorn nach Rossmühle ihren Höhepunkt findet. Das Startpodium öffnet um 8 Uhr in Hosingen, und die Siegerehrung wird gegen 19 Uhr erwartet. Das Ganze kann live auf www.rallye.lu verfolgt werden.

Der Streckenverlauf wurde dieses Jahr bewusst geändert. So werden einige Prüfungen in entgegengesetzter Richtung gefahren. Unverändert wird es jedoch bei einer durchgehend wunderschönen und sehenswerten Kulisse bleiben. Daneben könnte das Wetter auch dieses Jahr Zünglein an der Waage spielen und für gesteigertes Spektakel sorgen. Gerade, weil die Zuschauer sich auf spannende Duelle, spektakuläre Fahrzeuge und Motorsport auf höchstem Niveau freuen dürfen, wird auch diese Auflage zum sicheren Highlight werden.