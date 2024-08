Die schönsten Bilder / Para-Party in Paris: Die XVII. Sommerspiele sind eröffnet

Eine spektakuläre Paralympics-Party auf den Champs-Élysées in Richtung Place de la Concorde eröffnete am Mittwochabend die Spiele in Paris. Wie bereits bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele vor einem Monat fand die dreistündige Feier erneut außerhalb eines Stadions statt. 30.000 Zuschauer konnten die Show von Tribünen an der Place de la Concorde aus verfolgen, Zehntausende weitere wohnten dem Einmarsch der Athleten entlang den Champs-Élysées und schließlich der Entzündung des Olympischen Feuers vor dem Louvre bei. Angeführt von Katrin Kohl und Tom Habscheid erreichte die luxemburgische Delegation um 21.20 Uhr die eindrucksvolle Kulisse auf dem größten Platz der französischen Hauptstadt, an dem auch Großherzog Henri auf der Tribüne Platz genommen hatte. Das sind die besten Bilder der Eröffnungsfeier.

Zahlreiche Showeinlagen gab es auf der Place de la Concorde Ein Sportler von Mauritius mit einer Prothese im Design der nationalen Fahne Während drei Stunden wurden die Para-Sportler bei der Eröffnungszeremonie gefeiert Das Maskottchen „Phryge“ Para-Triathlet Alexis Hanquinquant trug die französische Fahne auf die Place de la Concorde Partystimmung bei der brasilianischen Delegation Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa zusammen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seiner Frau Brigitte beim Empfang für Staats- und Regierungschefs im Rahmen der Paralympics-Eröffnungsfeier Die „Patrouille de France“ überfliegt zur Eröffnung der Spiele den Obelisken von Luxor Frankreichs Para-Sportler wurden frenetisch gefeiert Zahlreiche Showeinlagen gab es auf der Place de la Concorde