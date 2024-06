Schwimmen / Nationale Meisterschaften: Vier EM-Teilnehmer starten am Wochenende in der Coque

Die beiden letzten Juni-Tage in der Coque sind ganz dem Schwimmsport gewidmet. Mit den Landesmeisterschaften wird die nationale Saison beendet. Ralph Daleiden hat allerdings noch ein enormes Ziel vor Augen, während Julien Henx, Finn Kemp und Rémi Fabiani nochmal in der Heimat antreten. In diese Meisterschaft ist das Championat der Masters integriert.