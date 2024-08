Powerlifting / Luxemburgisches Trio bei der Junioren-WM

Nach der so erfolgreichen Bilanz bei der Benchpress-EM in Istanbul, wo Ankie Timmers jeweils Gold und Silber gewann und Mark Notschaele zwei Goldmedaillen holte, liegt der Fokus beim nationalen Verband nun auf der Subjunioren- und Junioren-WM in Valetta (Malta). Der Verband PWFL will die steigende Tendenz im Kraftdreikampf nutzen und ab Donnerstag mit drei Athleten im Classic und Equipped glänzen.

Emma Weydert, die in der Gewichtsklasse bis 57 kg im Equipped startet, peilt die Verbesserung ihrer Bestmarken an und hofft auf einen Platz im Mittelfeld dieser Klasse. Für die junge Sportlerin ist es zudem eine gute Gelegenheit, internationale Erfahrung zu sammeln. Weydert, die bei den Juniorinnen startet, hat eine Bestmarke von 362 kg aufzuweisen – um einen Podiumsplatz zu erreichen, müssten wohl aller Voraussicht nach 400 Kilo erzielt werden. Favoritin ist die Inderin Almas Shaid, die mit 460 kg gemeldet ist. Die Devise von Nationaltrainer Alain Hammang wird lauten, den ersten Versuch sicher durchzuführen, erst danach wird mit der Erhöhung des Gewichts gepokert, wenn es um Medaillen geht.

Gespannt darf man auch auf das Schwergewicht sein und auf das Abschneiden von Philippe Parage, der bei den Junioren an den Start geht. Parage hat seit längerem keinen großen internationalen Wettkampf mehr bestritten, eine Medaille in einer Einzeldisziplin wäre aber schon im Bereich des Möglichen. Favorit ist hier der Schwede Axel Isberg, der mit 935 gemeldet ist. Parage ist aber bekannt für seine Steigerungen und ein Plus von 30 bis 40 kg im Total bei ihm keine Seltenheit. Hierzu muss aber am Wettkampftag alles passen.

Neben Weydert und Parage bei den Junioren startet einer der jüngsten PWFL-Sportler, Tomás Vicente Santana, bei den Subjunioren im Mittelgewicht, nachdem er in den vergangenen Monaten eine enorme Leistungssteigerung auf der Heberbühne gezeigt hat. Ein wahrer Rohdiamant. Favorit ist hier der US-Athlet Bice Jackson, der mit 647 kg im Total anreist. Hier könnte die Luxemburger Delegation einen Podiumsplatz anpeilen, denn Vicente Santana ist mit starken 590 kg gemeldet, nur knapp hinter dem Dritten der Meldeliste. In Valetta peilt der Luxemburger nun den Durchbruch der 600-kg-Schallmauer an.

Weydert und Santana starten am Donnerstag, indes Parage am Samstag antritt. Die Athleten werden von Nationaltrainer Alain Hammang begleitet, dem Ankie Timmers als Assistentin zur Seite steht. Weltpräsident Gaston Parage sitzt derweil in der WM-Jury.