Die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft musste sich am Freitagabend in einem glanzlosen Testspiel gegen Malta mit 0:1 geschlagen geben. Ein Tor der Malteser in der 64. Minute besiegelte die Niederlage der „Roten Löwen“, die sich mit der Begegnung auf die anstehenden Duelle in der EM-Qualifikation vorbereiteten. Die FLF-Auswahl trifft am kommenden Samstag auf Liechtenstein (15.00 Uhr im Stade de Luxembourg) und am 20. Juni auswärts auf Bosnien-Herzegowina.

Die luxemburgische Nationalmannschaft gab vor den 4.028 Zuschauern im Stade de Luxembourg zunächst den Ton an. Die erste gute Chance ging so nach wenigen Minuten (7.) schon auf das Konto von Rodrigues. Die Gäste versuchten es zu Beginn artistisch, nach einer Flanke von Mbong setzte Yankam zum Fallrückzieher an (13.). Dies sollte aber die einzige ernstzunehmende Torchance für Malta in der ersten Halbzeit bleiben. Nach rund 20 Minuten nahmen die „Roten Löwen“ endgültig das Heft in die Hand und hatten das Spiel unter Kontrolle. Zu Chancen kam es auch. Ein Schuss von Rodrigues verfehlte das Tor aber deutlich (26.), bevor Bohnert dann die erste hundertprozentige Chance hatte. Doch sein Schuss wurde stark vom Schlussmann der Gäste abgewehrt. Eine gute Gelegenheit hatte dann wiederum Rodrigues per Freistoß aus knapp 20 Metern, aus zentraler Position. Der stramme Schuss des Toptorschützen der Luxemburger ging allerdings an die Unterkante der Latte. Es fehlten nur Zentimeter zur Führung (36.). Mit 0:0 ging es schließlich in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kam der gerade mal 17-jährige Tiago Pereira dann im luxemburgischen Kasten zu seinem Länderspieldebüt, als er für Routinier Ralph Schon eingewechselt wurde. Die erste Prüfung gab es dann auch gleich: Nach einem Flachschuss musste Pereira abtauchen – er klärte souverän zur Ecke (56.). Der Corner sorgte dann für die erste Großchance der Malteser in der Begegnung: Yankam köpfte den Ball auf die lange Ecke und traf den Pfosten (58.). Die Gäste gewannen an Selbstvertrauen und dominierten nun immer mehr das Spiel. Ein weiterer Freistoß von Yankam forderte Pereira erneut (63.). Die anschließende Ecke fand dann den Kopf des eingewechselten Nwoko zum ersten Tor der Begegnung (64.).

Holtz reagierte auf den Rückstand und brachte mit Lohei und Curci frischen Wind in die Begegnung. Die Hausherren kamen aber nicht mehr zu ernsten Torchancen. Auf der anderen Seite hatten die Gäste von der Mittelmeerinsel Blut geleckt und versteckten sich nicht hinter ihrer Führung. Holtz brachte mit Dzogovic und Dejvid Sinani noch mal zwei Neue, um das Luxemburger Spiel wiederzubeleben (73.). Doch es waren wieder die Malteser, die zu Chancen kamen durch Mbong (74.) und Jones (77.). Bei Luxemburg gab der Nachwuchsspieler von Bayern München, Jonathans, vier Minuten vor Schluss noch sein Debüt. Doch auch er konnte nichts mehr ausrichten.

Nach starken ersten 45 Minuten hatten die „Roten Löwen“ die zweite Halbzeit verschlafen und mussten sich am Ende knapp geschlagen geben.