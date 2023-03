Die Luxemburger U19 ist am Mittwochabend mit einem 2:1-Sieg in die Eliterunde der EM-Qualifikation gestartet. Wieder einmal hieß der Doppel-Torschütze Leon Elshan. Beim Mini-Turnier in Spanien trifft die Mannschaft von Mario Mutsch am Samstag auf den Gastgeber, nächste Woche wartet Dänemark.

Es waren exakt 60 Minuten gespielt, als Sergii Nagorniak, Trainer der ukrainischen U19-Auswahl, gleich vier Feldspieler austauschte. Zwar war es der gewohnt taktische Zeitpunkt, aber eben auch ein deutliches Zeichen seiner Unzufriedenheit. Wenige Sekunden zuvor hatte Leon Elshan, der FLF-Stürmer der Eintracht Trier, die „Roten Löwen“ in Badajoz (Spanien) in Führung geschossen. Dass in diesem Länderspiel etwas für die Mannschaft von Mario Mutsch drin sein würde, hatte sich aber bereits von den ersten Spielminuten an gezeigt, in denen sich ein Duell auf Augenhöhe entwickelte. Nur fünf Minuten nach der ukrainischen Führung durch Horbach sorgte Elshan bereits für den Luxemburger Ausgleich.

Es gab weiterhin Chancen auf beiden Seiten. In der 27. musste Schlussmann Margato einen Freistoß von Buleza entschärfen, auf der anderen Seite blieb Dardari an Hereta hängen. Ikene (38.) und noch einmal Elshan (41.) scheiterten vor der Pause beide noch am Abschluss. Es war die Vorlage von Videira, die Elshan dann in der 59. zum 2:1 verwertete. Margato war beim nächsten Horbach-Schuss zur Stelle, um den Vorsprung zu verteidigen. Die Ukraine hatte weitere Möglichkeiten, aber weder Chernysh noch Udod konnten ihre Schüsse in den Schlussminuten präzise platzieren. In der vierminütigen Nachspielzeit überschlugen sich dann die Ereignisse. Erst bestraften sich die Ukrainer selbst, denn nach einem Foul an Videira flog der gelbvorbelastete Verteidiger Udod vom Platz. Nicht viel besser erging es Dardari, der nach einem Foul an Buleza in der 90.+4 ebenfalls Gelb-Rot sah.

Obschon die Ampelkarte das Ganze etwas trübt, ist dieses Ergebnis der Luxemburger U19 als absolut bemerkenswerte Leistung bei der Eliterunde einzuschätzen. Aufgrund des torlosen Remis zwischen Spanien und Dänemark haben die „Roten Löwen“ sich die Tabellenführung der Gruppe 3 geschnappt. (chd)

Statistik Ukraine: Hereta – Buleza, Udod, Sliubyk, Kitela – Siheiev (60. Rosputko), Varfolomieiev (87. Alexandrov), Tsarenko (60. Kharabara) – Hlushchenko (60. Yushchenko), Horbach, Pushkarov (60. Chernysh)

Luxemburg: Margato – Torres, Gonçalves, Ikene, Lohei – De Oliveria, Berberi (69. Klisurica) – Dardari, Elshan (74. Turping), Rodrigues (87. Souchard) – Videira

Schiedsrichter: Sylwestrzak – Karasewicz (beide POL), Ramos (ESP)

Gelbe Karten: Torres – Buleza, Kitela

Gelb-Rote Karten: Udod (90.+2, wdh. Foul), Dardari (90.+4, wdh. Foul)

Torfolge: 1:0 Horbach (12.), 1:1, 1:2 Elshan (17., 59.)