Leichtathletik / Im Zeichen des Abschieds: Internationales Meeting am Sonntag in Schifflingen 

In Schifflingen findet am Sonntag das traditionelle internationale Leichtathletik-Meeting des CAS statt. Die 21. Ausgabe steht im Zeichen des Abschieds. Charline Mathias wird im Stade Jean Jacoby das letzte Rennen ihrer Karriere laufen und auch Bob Bertemes befindet sich auf Abschiedstour.

Die Organisatoren des internationalen Leichtathletikmeetings in Schifflingen wollten in diesem Jahr den luxemburgischen Athleten und auch den internationalen Gästen die Möglichkeit bieten, einen letzten Wettbewerb vor den Olympischen Spielen zu bestreiten „Das war der Plan, als wir das Datum aussuchten“, erklärt Meetingdirektor Luc Hensgen im Vorfeld: „Die Amerikaner und Jamaikaner reisen schon früher nach Europa, um sich an das Klima zu gewöhnen. Daher bestreiten sie ihre letzten Rennen ohnehin hier in Europa.“ Das internationale Programm ist dieses Jahr aber besonders voll, da auch die Europameisterschaften noch vor kurzem stattfanden. „Es war schon ein wenig kompliziert, ein passendes Datum zu finden“, so Hensgen.

Gerade durch den vollen Kalender sei es auch nicht leicht gewesen, internationale Athleten an Land zu ziehen. Die in den vergangenen Jahren entstandenen guten Beziehungen zu den Managern der Athleten würden es dem Organisationsteam um Hensgen aber vereinfachen. Zudem würde das positive Feedback der letzten Meetings erheblich helfen. „Daher bringen die Manager ihre Athleten immer wieder gerne nach Luxemburg, weil sie sehen, wie gut sie hier empfangen werden. Es ist ein eher familiäres Meeting. Es gehört nicht zu den weltweit größten Veranstaltungen. Wir arbeiten mit den Mitteln, die wir haben“, so Hensgen. „Es ist nicht der Weltruf, sondern die Atmosphäre, die den Unterschied macht.“

Die Männerwettbewerbe im Kugelstoßen und Stabhochsprung sind bei der diesjährigen Ausgabe am stärksten besetzt. Bei den Frauen liegt der Fokus auf dem 800-Meter-Rennen – auch weil es das letzte Rennen der luxemburgischen Athletin Charline Mathias auf höchstem Niveau sein wird.

Charline Mathias vor Karriereende

„Wenn sie noch ein letztes Mal eine 2:00er-Zeit laufen möchte, dann ist es hier in Schifflingen die Gelegenheit“, sagt Luc Hensgen, der hofft, der FLA-Athletin mit dem Meeting vor heimischem Publikum einen gebührenden Abschied bereiten zu können. Mathias war in den vergangenen Jahren immer Stammgast in Schifflingen. Nun können die Fans sie dort ein letztes Mal auf Spitzenniveau anfeuern. Die Organisatoren haben deswegen auch entschieden, ihr Rennen als zweitletzten Programmpunkt anzusetzen, um das Meeting mit einem Höhepunkt abzuschließen.

Ein weiteres Highlight aus luxemburgischer Sicht wird das Kugelstoßen am Sonntagabend sein. Bob Bertemes wird sich nämlich im Stade Jean Jacoby nicht nur auf die Olympischen Spiele einstimmen, sondern für ihn wird es ebenfalls die letzte Teilnahme auf höchstem Niveau in Schifflingen sein, da er seine Karriere bekanntlich nach der Saison beendet. „Er hat angekündigt, dass er gerne den Meetingrekord zurückerobern möchte“, so Hensgen. Dieser gehört aktuell dem Tschechen Tomas Stanek und liegt bei 21,94 Metern. „Natürlich freuen wir uns immer über solche Ankündigungen“, sagt Hensgen. Die Vergangenheit hat jedenfalls gezeigt, dass Bertemes in Schifflingen immer für weite Distanzen zu haben ist.

Das Internationale Leichtathletik-Meeting startet am Sonntag um 16.00 Uhr. Wie gewohnt stehen auch bei der diesjährigen Ausgabe zwischen 15.00 und 20.30 Uhr Pendelbusse zum Stade Jean Jacoby zur Verfügung. Haltestellen gibt es in Schifflingen beim Bâtiself, beim Fußballplatz 1, in der Niddeschgaass und beim Stadhaus.