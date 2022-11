Beim 38:25-Erfolg des HBD am Samstag gegen Rümelingen stand Nikola Malesevic noch an der Seitenlinie (Archivbild: Fernand KONNEN)

Der HBD hat sich von seinem Trainer Nikola Malesevic getrennt. Nachfolger in Düdelingen wird Martin Hummel.

Nikola Malesevic ist nicht mehr Trainer beim HB Düdelingen. Die Entscheidung, sich von dem 47-Jährigen zu trennen, haben die Verantwortlichen des HBD bereits in der vergangenen Woche in ihrer Vorstandssitzung getroffen, so Vereinspräsident Fabian Cruciani gegenüber dem Tageblatt. Vor dem Beginn der Titelgruppe will der Klub nach zuletzt unbefriedigenden Ergebnissen nun neuen Schwung in das Team bringen.

Dafür sorgen soll ein Nachfolger, der den Verein bestens kennt. Martin Hummel wird mit sofortiger Wirkung das Traineramt beim HBD übernehmen. Der 40-Jährige verabschiedet sich demnach vom HC Standard, mit dem er am Samstag noch gegen Diekirch den Einzug in die Titelgruppe knapp verpasst hatte, um ab Montag das erste Herrenteam des HBD zu trainieren. Hummel coachte bereits zuvor die U21-Mannschaft des Klubs.

Malesevic stand in seiner siebten Saison in Düdelingen in der Verantwortung und war der dienstälteste Trainer in der AXA League.