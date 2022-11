An diesem Wochenende findet der sechste von insgesamt neun Vorrunden-Spieltagen in der Audi League statt. Da zusätzlich je eine Partie der fünften und siebten Runde auf dem Programm stehen, sind vier Teams gleich doppelt gefordert.

Wie im Vorfeld der Saison zu erwarten war, stehen mit Hostert-Folschette und Linger die von der Papierform her stärksten Formationen an der Tabellenspitze. Hinter den beiden Meisterschaftsfavoriten streiten sich die restlichen Mannschaften um die Positionen drei bis sechs, die gleichbedeutend sind mit der Teilnahme an der National League A (NLA).

Auf dem „Holleschbierg“ kommt es zum Duell zwischen den beiden dominierenden Mannschaften der letzten Jahre. Nach den Abgängen von Zoltan-Fejer Konnerth und Fabio Santomauro aufseiten des neunfachen Meisters Düdelingen und von Irfan Cekic, der den DT Howald in Richtung Bascharage verlassen hat, dümpeln die ehemaligen Topteams derzeit auf den Plätzen sieben und acht herum. Hinzu kommt, dass die Punktelieferanten Gilles Michely (Düdelingen) und Wang Xu (Howald) ihre gewohnten Leistungen bislang noch nicht abrufen konnten. Letzterer ist fest gewillt, seine 2:6-Bilanz gegen das Quartett aus der „Forge du Sud“ aufzupolieren: „Mit meiner bisherigen Leistung bin ich natürlich nicht zufrieden, ich konnte der Mannschaft bisher nicht gut helfen. Es ist schwierig, nach mehreren Niederlagen wieder aus dem mentalen Loch herauszukommen, doch ich habe mich die letzten Tage gut vorbereitet und glaube fest daran, dass ich gegen Düdelingen meinen Teil zum Erfolg beitragen werde.“ Vorentscheidende Bedeutung kommt dem Duell zwischen den beiden Neuzugängen Tomas Koldas (Howald) und Enzo Leguistin (Düdelingen) zu.

Weitaus besser aus den Startblöcken gekommen sind Berburg und Aufsteiger Reckingen, die am Samstag von Roodt und Linger geprüft werden. Richtungsweisende Bedeutung hat ihr Nachholspiel am Sonntagmorgen, im Rahmen des fünften Spieltags.

Pokalsieger Roodt braucht in eigener Halle unbedingt einen Sieg gegen Berburg, um den Kontakt zum Mittelfeld nicht zu verlieren. Für Oetringen-Waldbredimus ist zunächst ein Sieg gegen Schlusslicht Esch Abol Pflicht, wohlwissend, dass die Trauben am Sonntag in Folschette wohl etwas zu hoch hängen werden. Das Gleiche gilt für die hauptstädtische Union, die den amtierenden Meister am Samstag in Hollerich zu Gast hat. Da Hostert-Folschette seine Gruppenspiele der ETTU Europe Trophy am 25. und 26. November in London bestreitet, musste die Begegnung des siebten Spieltages gegen Oetringen-Waldbredimus vorverlegt werden.