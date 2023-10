Sowohl dem T71 Düdelingen als auch Gréngewald Hostert gelang in der Gruppenphase des EuroCups bisher kein Sieg. Die beiden Trainer François Manti und Jérôme Altmann haben mit verschiedenen Problemen im Hinblick auf die Rückspiele zu kämpfen und ziehen vor ihren Duellen am Mittwoch eine persönliche Halbzeitbilanz.

Düdelingen hatte vergangenes Jahr einen guten Start in den europäischen Wettbewerb. Am ersten Spieltag wurden die Belgierinnen aus Namur bezwungen. Nach der Euphorie im vergangenen Jahr macht sich mittlerweile eher Ernüchterung breit.

T71-Coach Jérôme Altmann, der beim LBBL-Spiel am Samstag krank fehlte, spricht ganz klar von einer Enttäuschung. „Besonders die Art und Weise, wie wir auftreten, ist enttäuschend. Wir haben passabel begonnen in Girona und haben dort gut, mit viel Spielwitz und Einsatz, Paroli geboten. Gegen die beiden anderen Gegner, die leicht besser sind als wir, haben wir allerdings im Kollektiv und in puncto Disziplin versagt. Die Taktik hängt immer davon ab, wie laufbereit die Mannschaft ist.“

Ganz Düdelingen erhofft sich hier eine Steigerung für die Rückspiele. Altmann führt die derzeitige Situation auf eine chaotische Saisonvorbereitung und die Nachwehen der Verletzungsphase Ende der letzten Meisterschaft zurück. „Ich will all dies aber nicht als Entschuldigung gelten lassen, denn immerhin befinden wir uns jetzt schon im November.“ Der T71-Coach erhofft sich eine Reaktion gegen Girona im Heimspiel. „Girona hat die letzten Partien mit einem tiefen Kader bestritten, dies erklärt die knappen Ergebnisse. Prioritär gilt es hier, zu uns selbst zu finden und uns so gut wie möglich zu verkaufen.“

Auch Hostert weist drei Niederlagen auf, kann aber auf einige positive Aspekte zurückblicken. Auch François Manti analysiert nach der Hälfte der Kampagne sachlich. „Unsere Bilanz fällt sehr gemischt aus. Wir sind schlecht gestartet. Wir dachten, Brno wäre das Team, das wir schlagen könnten und waren nach dem ersten Spiel sehr enttäuscht. Gegen Antalya hatte ich mit mehr Schwierigkeiten gerechnet. Im Endeffekt verloren wir um Haaresbreite und verpassten einen möglichen Erfolg. In Bourges haben wir auf unserem Niveau agiert, gegen eine hochfavorisierte Mannschaft. Die Bilanz ist also keineswegs negativ, da wir ein großes Spiel gegen die Türkinnen abgeliefert haben. Aber im Sport zählen eben nur die Erfolge.“

Die Verletzung von Sam Logic, die in Brno und wohl auch gegen Antalya nicht einsatzbereit ist, spielt dem Gréngewald-Coach keineswegs in die Karten. „Das wird alle Vorgaben ändern. Wir treten gegen die angriffslustige Mannschaft der Gruppe an. Brno wird uns permanent attackieren und in diesem Bereich wird uns die Erfahrung von Sam extrem fehlen. Ich hoffe, dass am Mittwoch unsere Motivation höher ist als am Samstag gegen Contern. Vielleicht war es ein Weckruf zur richtigen Zeit.“

Die Aufgebote T71 Düdelingen:

Mia Loyd, Michelle Dittgen, Shalonda Winton, Emma Blasen, Lavinia da Silva, Mandy Geniets, Catherine Mreches, Nadia Mossong, Lara Jemming, Ehis Etute, Seila Skrijelj, Delia Sak

Trainer: Jérôme Altmann Gréngewald Hostert:

Noee Van der Schilden, Marie-Bernadette Mbuyamba, Lynn Schreiner, Lavinia Strelen, Lisy Hetting, Cathrin Wolff, Lena Hetto, Tessy Hetting, Liv Penning, Lauren Van Kleunen, Amanda Cahill;

Trainer: François Manti