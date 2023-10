Pechvogel des Tages war am Samstag Mathias Olesen. Der Mittelfeldspieler sah innerhalb von zehn Minuten die Ampelkarte. In Österreich zwangen Marvin Martins und die Austria Wien den Spitzenreiter Sturm Graz in die Knie.

In der Startelf: Mainz 05 lechzt weiterhin nach dem ersten Saisonsieg. Am Freitag gab es in Bochum nur ein 2:2-Unentschieden. Zu wenig, wie auch Leandro Barreiro fand: „Jeder Punkt ist wichtig, wir haben bis zum Schluss gekämpft, das ist das Wichtigste. Wir müssen über viele Dinge sprechen, aber der Punkt in der letzten Sekunde ist ein positiver Moment, den wir mitnehmen müssen. Für einen Sieg hat die Leistung aber definitiv nicht gereicht.“

Gerson Rodrigues stand beim 2:1-Erfolg von Sivasspor gegen Alanyaspor 68 Minuten auf dem Platz. Der Verein des Stürmers steht in der türkischen Süper Lig im Moment auf dem zehnten Platz.

Marvin Martins und Austria Wien setzten sich in der österreichischen Bundesliga auswärts mit 1:0 gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer Sturm Graz durch. Martins war einer der Aktivposten seiner Mannschaft, verschuldete jedoch einen Elfmeter in der ersten Hälfte. Für die Austria war es das vierte Spiel ohne Gegentor. Die Mannschaft aus Wien nimmt nach zwölf Spieltagen den siebten Tabellenplatz ein. In der zweiten Liga des Alpenlandes kann der SVN St. Pölten weiterhin nicht siegen. Gegen den SV Ried kam die Mannschaft von Dirk Carlson nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Zum zweiten Mal in Folge trug sich Timothé Rupil in die Torschützenliste ein. Bei der 2:4-Niederlage von Mainz 05 gegen den FC Homburg gelang dem Mittelfeldspieler das zwischenzeitliche 1:3.

Anthony Moris und die Union Saint-Gilloise bleiben nach dem 3:1-Sieg gegen Westerlo Tabellenführer der belgischen Jupiler League. Die Brüsseler haben momentan vier Punkte Vorsprung auf den RSC Anderlecht.

Vierte Niederlage im fünften Spiel. Für Waldhof Mannheim läuft es derzeit in der dritten deutschen Bundesliga überhaupt nicht nach Plan. Laurent Jans stand 90 Minuten beim 0:3 gegen Unterhaching auf dem Platz.

Am 12. Spieltag der Ligue 2 mussten sich Maxime Chanot und Ajaccio mit 1:2 gegen Concarneau geschlagen geben. Am Freitag kamen Enes Mahmutovic und ZSKA Sofia nicht über ein 1:1 gegen Arda hinaus.

In der zweiten polnischen Liga gab es für Sébastien Thill und Stal Rzeszow eine 1:2-Niederlage gegen Lechia Gdansk. Mit erfolglosen Spielen kennt sich sein Bruder Olivier mittlerweile aus. Zum achten Mal in Folge konnte Sanliurfaspor (0:0 gegen Sakaryaspor) nicht gewinnen.

Degerfors IF enttäuschte gegen Tabellenschlusslicht Varberg (1:1). Zwei Spieltage vor Schluss steht der Verein von Seid Korac auf dem zweitletzten Platz der ersten schwedischen Liga und damit auf einem Abstiegsplatz. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt derzeit zwei Punkte.

Beim 1:1 zwischen Vitesse Arnheim und PEC Zwolle stand Mica Pinto 90 Minuten auf dem Platz.

Durch einen 4:0-Erfolg gegen Sandnes haben sich Lars Gerson und Kongsvinger IL ihr Ticket für die Aufstiegs-Play-offs in Norwegen gesichert.

Im Derby gegen Spitzenreiter Ferencvaros stand Tim Hall in der Startelf. Ujpest verlor mit 0:3 und bleibt auf Platz drei der ersten ungarischen Liga.

Eingewechselt: Bei der 0:6-Niederlage gegen RB Leipzig lief für den 1. FC Köln alles schief, was schieflaufen konnte. Auch bei Mathias Olesen lief es alles anders als rund. Der Luxemburger wurde in der 70. Minute eingewechselt, zupfte einmal am Trikot, leistete sich noch ein Foul und schon wurde er nach nicht einmal zehn Minuten mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Nach fünf Spielen in Folge ohne Einsatz wurde Danel Sinani (FC St. Pauli) beim 2:1-Sieg gegen den Karlsruher SC in der 66. Minute eingewechselt.

Christopher Martins konnte die überraschende 0:2-Niederlage von Spartak Moskau gegen Fakel Woronesch nach seiner Einwechslung in der 66. Minute nicht mehr verhindern.

In der zweiten belgischen Liga kam Alessio Curci bei der 0:3-Niederlage von Royal Francs Borains gegen Beveren eine Halbzeit lang zum Einsatz.

Nicht im Einsatz: Eldin Dzogovic (1. FC Magdeburg) saß bei der 1:2-Niederlage gegen den SV Elversberg auf der Bank des deutschen Zweitligisten. Der Aufsteiger aus dem Saarland steht derzeit auf dem siebten Platz, nur fünf Punkte hinter Tabellenführer FC St. Pauli.

Vincent Thill stand an diesem Wochenende nicht im Kader des aserbaidschanischen Erstligisten Sabah FK.

Verletzt: Florian Bohnert (SC Bastia/F) und Yvandro Borges (Borussia Mönchengladbach/D) befinden sich noch im Aufbau.