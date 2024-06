Achtelfinale / Fußball-EM: Die Spiele am Wochenende

Schweiz – Italien

Erinnerungen: Bei dem Gedanken an das Berliner Olympiastadion dürften italienische Fans in Erinnerungen an eine magische Nacht schwelgen. Vor 18 Jahren hielten genau dort die Helden um Torhüter-Ikone Gianluigi Buffon den WM-Pokal empor – nun will die Squadra Azzurra an gleicher Stelle den nächsten Schritt Richtung Titelverteidigung gehen. Damals hatte Italien für den Erfolg gegen Frankreich ins Elfmeterschießen gehen müssen (5:3), einen ähnlichen Krimi würden die Azzurri wohl gerne vermeiden.

Omen: Auf dem Weg zum EM-Titel fegten die Italiener 2021 mit einem furiosen 3:0 im zweiten Gruppenspiel über die Schweiz hinweg. Im gleichen Jahr trafen beide Nationen noch zwei weitere Male aufeinander – und trennten sich jeweils unentschieden. Auch am Samstag spricht vieles für ein enges Duell.

Was noch zu sagen wäre: „Er ist unverzichtbar. Wir haben sonst keinen Stoßstürmer wie Breel. Wir können ihn nicht klonen.“ (Schweiz-Trainer Murat Yakin über Breel Embolo)

Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)

Deutschland – Dänemark

Sensation: Dänemark erfuhr 1992 wenige Tage vor Turnierbeginn, dass es als Nachrücker für Jugoslawien überhaupt an der EM teilnehmen durfte und stürmte bis zum Titel. Auf dem Weg dahin gab es einen legendären Besuch im Fastfood-Restaurant und Drinks an der Bar, im Finale wurde Weltmeister Deutschland (2:0) übertölpelt.

Deutsch-Däne: Mads Buttgereit ist im Trainerstab der DFB-Auswahl für die Standards zuständig. Bei der EM 2021 war der Sohn einer Dänin und eines Deutschen noch in gleicher Funktion für sein Geburtsland tätig und hatten keinen geringen Anteil am Halbfinal-Einzug.

Was noch zu sagen wäre: „Ich mache mir überhaupt keine Sorgen.“ (DFB-Präsident Bernd Neuendorf)

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

England – Slowakei

Kritik: Mal wieder steht Gareth Southgate im Fokus. Der Teammanager hat zwar in knapp acht Jahren das WM-Halbfinale und das EM-Finale erreicht, doch beliebt ist er nicht – weder bei den Fans noch bei den Experten. Sollte der Titelaspirant schon im Achtelfinale ausscheiden, wäre für Southgate wohl Schluss – das hatte er bereits vor dem Turnier angekündigt.

Bilanz: Gegen die Slowakei hat England noch nie verloren. Fünf Siege gab es für die Three Lions, vier davon in EM- und WM-Qualifikationsspielen. Das einzige Duell bei einem großen Turnier endete 0:0 – in der Vorrunde der EURO 2016 in Frankreich.

Was noch zu sagen wäre: „Sie sind nicht glücklich mit mir, das ist die Realität.“ (Teammanager Gareth Southgate über die englischen Fans)

Schiedsrichter: Umut Meler (Türkei)

Spanien – Georgien

Zwischenstopp: Mit einem Auge schielt die bislang überragende La Furia Roja schon zum möglichen Viertelfinale gegen Gastgeber Deutschland in Stuttgart. „Wir wissen, dass sie eine tolle Mannschaft haben, eine der stärksten bei der EURO“, sagte Leverkusens Alejandro Grimaldo bereits über das DFB-Team, betonte aber zugleich: „Wir haben großes Vertrauen in uns. Wir haben vor niemandem Angst.“

Statistik: Siebenmal standen sich die beiden Teams bislang gegenüber, sechsmal gewann der Favorit, das Torverhältnis lautet 19:4. Nur 2016 gelang ein Sieg des Außenseiters (1:0 in einem Freundschaftsspiel). Wie stark die Iberer sind, bekamen die Georgier jüngst in der EM-Qualifikation zu spüren. 1:7 verloren sie das Hinspiel zu Hause, im Rückspiel machten sie es dann aber deutlich besser: Beim 1:3 im Herbst 2023 war der Fußball-Zwerg ganz dicht dran an einer Überraschung.

Was noch zu sagen wäre: „Wir haben gesehen, dass es möglich ist, zu gewinnen – egal, wer der Gegner ist.“ (Georgiens Starspieler Khvicha Kvaratskhelia nach dem Sieg im entscheidenden Gruppenspiel gegen Portugal)

Schiedsrichter: François Letexier (Frankreich)