Fußball / EM-Qualifikation: FLF-Damen wollen ihren zweiten Tabellenplatz verteidigen

Die Luxemburger FLF-Damen spielen heute Abend ihr drittes Spiel in der EM-Qualifikationsgruppe C5 gegen Estland. Anpfiff ist um 19.30 Uhr auf dem Escher Galgenberg im Stade Emile Mayrisch.

Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Albanien und der 1:3-Auswärtsniederlage gegen denselben Gegner stehen die „Roud Léiwinnen“ derzeit mit drei Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz ihrer Qualifikationsgruppe. Der heutige Gegner Estland verlor seine beiden Spiele gegen die Albanerinnen und steht somit aktuell ohne Zähler auf dem letzten Tabellenplatz. An dieser Situation soll sich laut FLF-Damennationaltrainer Dan Santos heute Abend nichts ändern. Der Trainer ist sich der Schwierigkeit der Aufgabe aber bewusst. „Das Ziel ist es, den Gegner aus Estland hinter uns zu lassen. Es gilt, zu Hause nicht zu verlieren, um diesem Ziel näherzukommen. Wir wollen auf jeden Fall den aktuellen Tabellenplatz zwei verteidigen, was schwer genug wird.“ Der Übungsleiter hat Videomaterial von den beiden Spielen Estlands gegen Albanien gesichtet und seine Schlussfolgerung daraus gezogen. „Estland ist kollektiv sehr gut organisiert, kommen über ein hohes Pressing und sind sehr athletisch. Im Gegensatz zu Albanien haben sie nicht die Individualitäten, die den Unterschied machen können. Es ist auch nicht so einfach, gegen diese Mannschaft Tore zu erzielen, da sie sehr kompakt auftritt.“

Ein Vorteil für die Estinnen könnte sein, dass die Spielerinnen „voll im Saft und in der Meisterschaft“ sind, während in Luxemburg bereits seit mehr als einem Monat Sommerpause ist. Der Spielrhythmus bei den Spielerinnen um Torhüterin Lucie Schlimé fehlt. „Wir haben die Zeit aber genutzt und konnten während zwei bis drei Wochen einige Male in der Woche mit unseren Spielerinnen arbeiten, um uns optimal auf diese beiden Begegnungen vorzubereiten.“

Hälfte der Verteidigung neu besetzt

Der Nationaltrainer musste vor allem in der Verteidigung umstellen. Leila Schmit (Knieverletzung) und Andrea Machado (Handbruch, erlitten beim Auswärtsspiel in Albanien) fehlen verletzungsbedingt. Joana Lourenco und die erfahrene Kimberly Dos Santos stehen nach ihren Examensprüfungen beziehungsweise nach überstandener Verletzung wieder im Aufgebot und wären eine Option für Trainer Santos. Die Hälfte der Verteidigung musste somit neu besetzt werden. Aus diesem Grund wurde vor allem in diesem Bereich gearbeitet, um defensiv solide stehen zu können. „Wir müssen geduldig bleiben und gut verteidigen. Dann werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt.“

Die zweite Begegnung in Estland wird bereits nächsten Dienstag ausgetragen. Obwohl den Spielerinnen um Laura Miller eine lange Reise zum zweiten Spiel bevorsteht, will die Mannschaft „zuerst fokussiert bleiben und sich auf die heutige Begegnung auf dem Escher Galgenberg konzentrieren, um ein positives Resultat einzufahren. Alles andere wird sich ab Samstag zeigen. Mit einem Punktgewinn oder sogar einem Sieg fällt einem die Erholung auch viel einfacher“, so Santos abschließend.

Mit der nötigen Unterstützung der eigenen Zuschauer und einem positiven Resultat könnten die Luxemburger Fußballdamen den zweiten Tabellenplatz bereits heute Abend eintüten.

Das Programm EM-Qualifikation (Nations-League-Modus)

Gruppe C5: Luxemburg, Estland, Albanien

5. Spieltag:

Heute um 19.30 Uhr im Stade Emile Mayrisch in Esch:

Luxemburg – Estland

6. Spieltag am 16. Juli um 19.00 Uhr in Tartu:

Estland – Luxemburg