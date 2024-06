Radsport / Drei Rennen stehen am Wochenende für den FSCL-Nachwuchs an

Am Wochenende veranstaltet das Organisatoren-Team der Luxemburg-Rundfahrt drei internationale Nachwuchsrennen in Luxemburg. Für die einheimischen Talente der Junioren und Débutants wird es kein leichtes Unterfangen, um sich gegen die starke internationale Konkurrenz zu behaupten.

Der erste Start erfolgt am Samstag um 11:15 Uhr, wenn die Débutants die erste Etappe des Critérium européen des jeunes von Niederanven nach Hostert in Angriff nehmen. Für Team Lëtzebuerg werden Dave Cichy, Dawson Fehlen Pereira, Loic Gouveia, Loris Morbé und Tunn Sinner unterwegs sein. Die Entscheidung über den Gesamtsieg fällt dann am Sonntag auf dem anspruchsvollen Streckenabschnitt mit Start und Ziel in Hosingen.

Die Junioren bestreiten zwei Eintagesrennen der UCI-Kategorie 1.1 mit den gleichen Start- und Zielorten wie zuvor beim Etappenrennen der U17. Beim Grand Prix Patton, der heute bereits zum 75. Mal gefahren wird, sind 108,5 Kilometer zurückzulegen. Luxemburg ist mit zwei Formationen am Start. Die Farben der Nationalmannschaft tragen, neben dem frisch gebackenen Landesmeister Arnaud Noirhomme, auch noch Flavio Astolfi, Yannis Lang, David Loschetter, Rick Meylender und Lennox Papi. Für die Union cycliste Dippach werden voraussichtlich Jonah Flammang-Lies, Lenn Schmitz, Luke Gremling, Rodrigo Dos Santos Neves, Christophe Post und Max Moureaux an den Start gehen. Im Jahr 2018 hatte sich Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ins Palmarès des Traditionsrennens eingetragen. Danach begann der kometenhafte Aufstieg des Belgiers, der erstmals bei der Tour de France dabei sein wird und zu den Kandidaten auf den Gesamtsieg zählt.

Zusammen mit den 20 starken ausländischen Mannschaften geht es am Sonntag für die luxemburgischen U19 mit der fünften Auflage des Grand Prix du Luxembourg weiter. Auf den 109,1 km mit Start- und Ziel in Hosingen werden die insgesamt 2.887 Höhenmeter dafür sorgen, dass nur die stärksten der rund 130 Fahrer den Sieg unter sich ausmachen werden.